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Румыния всерьёз задумалась об укреплении своих вооружённых сил из-за войны на Украине. Решение было принято после заседания высшего совета обороны. В связи с этим планы румынской стороны предусматривают существенное увеличение военных закупок, наряду с усилением собственной обороны путём проведения большего количества учений НАТО на территории своей страны.

Всё это делается, как утверждается, в целях противодействия потенциальным угрозам и сохранению мира в Черноморском регионе, прилагая все усилия для недопущения дальнейшего распространения конфликта на запад.

В то же время, румынские власти выразили желание ускорить переговорный процесс со всеми соседями, имеющими выход к Чёрному морю, среди которых числятся Болгария, Турция, Грузия, Украина. Указано на то, что Черноморский регион крайне важен для перевозки зерна, нефти, нефтепродуктов, особенно в условиях сложившегося энергетического и продовольственного кризисов. О том, что НАТО использует его для перевалки оружия, в Румынии умалчивают.

К тому же, у Румынии имеется граница с Украиной, протяжённостью в 650 км. Вдоль неё размещена система ПРО США. С этого года безопасность региона обеспечивается постоянной группой НАТО.

Отметим также, что с первых дней вооружённого конфликта, совместными усилиями Румынии, Болгарии и Турции были предприняты активные действия по обезвреживанию мин в Чёрном море. Тех самых мин, которые размещали в своих портах украинские военные.