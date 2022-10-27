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РИА Новости

Володин призвал решать вопросы спецоперации в приоритетном порядке

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Российские военнослужащие
Российские военнослужащие.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Володин: вопросы спецоперации должны быть отражены в бюджете в приоритетном порядке

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Вопросы по теме спецоперации, поддержки солдат, офицеров и их семей должны быть отражены в проекте федерального бюджета как одни из приоритетных, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Проект федерального бюджета на предстоящие три года отличается "от всех предыдущих", заявил спикер ГД на встрече представителей фракции "Единая Россия" с министром финансов РФ Антоном Силуановым. Это связано, с одной стороны, с санкционным давлением на РФ, и, с другой стороны - с проведением спецоперации РФ на Украине, добавил он.

"Все это накладывает определенный отпечаток, и мы с вами должны понимать, что бюджет сегодня – это обязательства страны перед нашими гражданами. Это решения, которые в ситуации крайне сложной, должны обеспечить развитие экономики, реализация социальных проектов, инфраструктурных. И конечно, в приоритетном порядке решить вопросы обеспечения наших солдат и офицеров, их семей, реализация задач, достижения целей спецоперации", - подчеркнул Володин.

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Силуанов Антон
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