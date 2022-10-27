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РИА Новости

В Совфеде рассказали, как Россия ответит на размещение баз НАТО в Финляндии

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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе.
Источник изображения: © AP Photo / Virginia Mayo

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. В случае размещения баз НАТО в Финляндии или ввоза туда ядерного оружия Россия примет адекватные меры по соразмерному усилению своей безопасности на границе с Финляндией, заявил РИА Новости член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

Ранее газета IltaLehti со ссылкой на источники сообщила, что финский законопроект о вступлении Финляндии в НАТО почти готов, он не содержит каких-либо ограничений на создание военных баз в стране, присутствие там войск из стран альянса или ввоз ядерного оружия.

"Если раньше мы относились к Финляндии как к нейтральной стране и не ориентировали свои военные силы, в том чистое, стратегические, на эту страну, то с принятием этого закона все поменяется. Россия будет вынуждена принять адекватные меры и усилить свою безопасность на границе с Финляндией", - заявил Цеков.

По его словам, решением вступить в НАТО Финляндия лишь "максимально отдалила себя от обеспечения собственной безопасности". "Произошёл пересмотр всех наших отношений с Хельсинки с учётом того, что Финляндия станет членом альянса, крайне агрессивно относящегося к России", - отметил сенатор.

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Страны
Россия
Финляндия
Проекты
NATO
Ядерный щит
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