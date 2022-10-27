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РИА Новости

СМИ: Запад заявил о росте тактической слаженности ВС России при Суровикине

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Командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин
Командующий Объединенной группировкой войск (сил) в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба Центрального военного округа

Politico: Запад отметил рост тактической слаженности ВС России на Украине при Суровикине

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Признаки большей тактической слаженности отмечаются среди российских военных после назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим Объединенной группировкой войск в районе спецоперации на Украине, пишет газета Politico со ссылкой на западных военных чиновников и аналитиков.

"Западные военные чиновники и аналитики отмечают, что уже есть признаки большей тактической слаженности", - пишет издание.

Как заявил Politico неназванный высокопоставленный офицер британской разведки, военная тактика Суровикина "доказала свою эффективность в Сирии". "Как военный стратег он отметился эффективностью - хотя и жестокой", - заявил источники издания.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал командующего российской Объединенной группировкой войск в районе специальной военной операции генерал армии Сергея Суровикина решительным офицером с нужными полководцу качествами.

Генерала армии Суровикина назначили командующим объединенной группировкой в зоне СВО 8 октября. До этого он командовал группировкой "Юг", одной из компонент специальной военной операции. Он кадровый военный, прошедший путь от бойца спецназа до начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ и главкома Воздушно-космическими силами. Участник боевых действий в Афганистане, Таджикистане и Чечне. За мужество и героизм в Сирии в 2017 году удостоен звания Героя России. Награжден орденами Святого Георгия IV степени, Мужества, "За военные заслуги" и рядом медалей.

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Афганистан
Россия
Сирия
Таджикистан
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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