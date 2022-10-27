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ЦАМТО

США и Испания намерены передать ВС Украины ЗРК Hawk

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Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org/CPL. C. COPE

ЦАМТО, 26 октября. Запад стремится усилить возможности ВС Украины (ВСУ) в сфере противовоздушной обороны (ПВО).

Согласно информации, опубликованной 26 октября агентством Reuters, вслед за Испанией США рассматривают возможность передачи ВСУ зенитных ракетных комплексов Hawk (Homing All the Way Killer).

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 13 октября сообщил, что Испания приняла решение направить на Украину четыре пусковые установки ЗРК средней дальности Hawk. Власти Испании подтвердили планы поставки. Ранее МО Испании уже передало ВСУ ЗРК Aspide. В сентябре-октябре 19 украинских военнослужащих на базе в Сарагосе прошли курс подготовки применению и обслуживанию данного комплекса. ЗУР Aspide-2000 позволяет поражать цели на дальностях до 25 км и высотах до 8 км.

Судя по данным агентства Reuters, администрация США намерена осуществить передачу ЗРК Hawk из числа находящихся на хранении МО США в формате поставки с одобрения президента США (PDA).

Разработка ЗРК Hawk началась в 1959 году для противодействия маловысотным воздушным угрозам. В процессе эксплуатации комплекс прошел несколько этапов модернизации.

В состав батареи ЗРК MIM-23B I-Hawk (Improved Hawk) версии Phase-III обычно входят: РЛС целеуказания для обнаружения средневысотных/высотных целей (скорость вращения антенны 20 об./мин.); РЛС целеуказания для обнаружения маловысотных целей (скорость вращения антенны 20 об./мин.); две РЛС подсвета цели; центр управления огнем; приемопередатчик системы идентификации "свой-чужой"; до 6 ПУ M192 с 18 ракетами (по три на ПУ); до шести генераторов мощностью 60 кВт; 12 прицепов М-390 с 36 ракетами; три транспортно-заряжающие машины М-501; один ковшовый погрузчик.

Дальность поражения цели ЗУР MIM-23B – от 1,5 до 35 км, максимальная высота поражения – 18 км. Ракета может развивать максимальную скорость около 500 м/с. Она оснащена полуактивной радиолокационной ГСН, радиочастотным неконтактным и ударным взрывателями, 74 кг осколочно-фугасной боевой частью. Мобильная система позволяет одновременно поражать две цели.

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Страны
Испания
США
Украина
Проекты
NATO
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