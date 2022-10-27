Европейцы приуныли. Украина "забрала" все их оружие

iDNES: запасы оружия в Европе истощились. Встал вопрос о продолжении поставок Украине

Некоторые европейские страны начали задаваться вопросом о том, продолжать ли поставлять оружие Киеву, пишет iDNES. Боевые действия на Украине опустошили их запасы, восполнить которые в текущих условиях очень сложно. Россия справляется с этим гораздо лучше.

Нехватка оружия по всей Европе может поставить союзников Украины перед сложным выбором, ведь при всей поддержке Киеву они не исключают риска российского нападения и на них самих. Поэтому, как передают агентства, некоторые европейские страны оказались перед дилеммой: продолжать отправлять оружие на Украину или нет?

Об этом в воскресенье написало агентство АР. Сообщается, что российская спецоперация на Украине потребовало опустошить и без того небольшие запасы оружия не только некоторых малых, но и ряда крупных стран Североатлантического альянса. США и другие члены НАТО отправили Украине оружия и оборудования на миллиард долларов, а некоторые союзники отдали все свое резервное оружие советских времен и теперь ждут американской замены.

Однако некоторым европейским странам будет трудно быстро восполнить запасы, поскольку они уже лишились сильной оборонной промышленности, которая была бы способна компенсировать отданное, и многие из них полагаются на доминирующий американский ВПК, который уже вытеснил некоторых конкурентов.

Сейчас, как передает агентство АР, перед этими странами стоит дилемма, отправлять ли оружие из своих запасов на Украину по-прежнему, тем самым потенциально увеличивая свою уязвимость для потенциального российского удара? Или им стоит оставить себе остатки, чтобы защититься, хотя в таком случае у России будет больше шансов победить на Украине?

По прошествии почти восьми месяцев интенсивных боев союзники ожидают, что война будет продолжаться еще месяцы, а может, и годы. При этом обе стороны быстро расходуют запасы оружия. Победа может зависеть от того, кто подержится дольше.

Россия ускоряет производство и отправляет солдат на заводы

Европейские руководители в комментариях и интервью говорили, что нельзя позволить России победить на Украине, и поэтому они будут по-прежнему поддерживать ее. Однако, как не раз подчеркивалось, вопрос о защите самих себя тоже их беспокоит.

"По нашим прогнозам, Россия восстановит свою обороноспособность скорее раньше, чем позже, потому что российский президент может приказать производителям оружия перейти на круглосуточную работу", — заявил эстонский министр обороны Ханно Певкур. Москва, по его словам, отправила некоторых военнослужащих на заводы, а не на фронт.

По словам Певкура, у России есть опыт в восстановлении сил ее армии, и поэтому она каждые несколько лет может атаковать одного из своих европейских соседей. В качестве примера эстонский министр привел войну в Грузии в 2008 году, российское присоединение Крыма в 2014 году и недавняя спецоперация на Украине.

С трудностями столкнулись и другие малые страны, такие как Литва, а также некоторые крупные страны, включая Германию. "Запасы бундесвера ограничены, как и у других европейских стран", — заявили в Министерстве обороны Германии. Детали о запасах оружия из соображений безопасности ведомство не раскрывает, но там заверили, что работают над устранением пробелов.

Запасы невелики, потому что после окончания холодной войны многие европейские государства сократили расходы на оборону. Свою роль сыграли и американские оборонные компании, которые получали европейские заказы. "Например, норвежцы пользуются истребителями F-16 и F-35 вместо шведских гринпенов, и это сказывается на состоянии европейского оборонного рынка", — полагает Макс Бергман из "Центра стратегических и международных исследований.

Слишком поздно увеличенные расходы на оборону

США давно призывали другие страны-члены Североатлантического альянса увеличить расходы на оборону до двух процентов ВВП, но большинство государств так и не выполнили этой цели. Только после начала вооруженного конфликта несколько европейских стран обязались значительно увеличить расходы на оборону, чтобы быстрее обновить свои вооруженные силы. Тем временем они отправляют на Украину большую часть того, что есть в их распоряжении.

Эстония передала Украине эквивалент одной трети своего оборонного бюджета, как заявил Певкур. Норвегия послала Украине более 45% своих запасов гаубиц; Словения — почти 40% своих танков; Чешская Республика — около 33% своих РСЗО, как сообщает институт IfW в немецком Киле.

С февраля США выделили на оружие и оборудование Украине более 17,5 миллиардов долларов, что у некоторых членов Конгресса вызывает вопросы, не слишком ли это рискованно. Пентагон не дает данных о своих запасах.

Вашингтонский институт Стимсон Центр предполагает, что война на Украине сократила американские запасы противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" на треть, а переносных зенитно-ракетных комплексов "Стингер" — на 25%. Все острее встает вопрос об артиллерийских запасах, поскольку гаубицы М777 уже не производятся.

Восполнение запасов и производственных оборонных мощностей займет много времени, как предполагает Том Уалдвин из Международного института стратегических исследований. По его словам, от некоторых стран это потребует значительных инвестиций в инфраструктуру. "Это будет недешево. Инфляция и нестабильность цепочки поставщиков повысит расходы", — добавил Уалдвин.