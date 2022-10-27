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ТАСС

Минфин предусмотрел ресурсы на нужды СВО в 2022-2023 годах

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Здание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ.
Источник изображения: Владимир Гердо/ ТАСС

Как сообщил глава ведомства Антон Силуанов, ранее был определен необходимый объем ресурсов

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Минфин России предусмотрел ресурсы на нужды специальной военной операции в текущем году. Об этом сообщил глава министерства Антон Силуанов в ходе встречи с представителями фракции "Единой России" в Госдуме.

"Следующая важная тема - это оборона и безопасность. Мы с Министерством обороны и другими силовыми ведомствами определили необходимый объем ресурсов, необходимый для проведения специальной военной операции. Деньги будут и в этом году, и заложены в следующую трехлетку", - сказал Силуанов. 

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