Германия поставит Украине полевой госпиталь стоимостью около 9 млн. евро

ЦАМТО, 26 октября. Zeppelin Mobile Systeme GmbH (ZMS), дочерняя компания немецкого концерна Rheinmetall, поставит Украине полевой госпиталь "под ключ" стоимостью около 9 млн. евро при поддержке правительства Германии.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в пресс-релизе концерна.

Уточняется, что Минобороны Украины направило компании заказ в сентябре текущего года.

"При поддержке правительства Германии компания Rheinmetall поставит украинским вооруженным силам современный полевой госпиталь "под ключ", – заявила компания.

Стоимость проекта оценивается в 9 млн. евро. В него также входят услуги по обучению работе с системой. Ожидается, что полевой госпиталь будет передан в течение 2023 года.

"Система включает в себя убежища с отделением неотложной помощи, сортировочным отделением, операционной, отделением интенсивной терапии, компьютерной томографии, стерилизационной и помещением для хранения медикаментов. Кроме того, она включает палатки для администрации и медсестер, а также для подготовки к операции, сортировки, есть комнаты ожидания и размещения персонала", – цитирует "РИА Новости" пресс-службу компании.