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ЦАМТО

Fincantieri передала ВМС Италии второй многоцелевой патрульный корабль PPA

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P431 "Франческо Морозини"
Патрульный корабль прибрежной зоны (PPA) P431 "Франческо Морозини".
Источник изображения: Fincantieri

ЦАМТО, 26 октября. Компания Fincantieri объявила о состоявшейся 22 октября на предприятии в Муджиано (Специя) церемонии передачи ВМС Италии второго патрульного корабля прибрежной зоны PPA, P431 "Франческо Морозини".

Корабли PPA (Pattugliatore Polivalente D’Altura) строятся на предприятиях Fincantieri в Рива-Тригосо (Генуя) и Муджиано в рамках программы восстановления ВМС Италии. Как планируется, последний из них будет поставлен ВМС Италии в 2026 году.

Как сообщал ЦАМТО, строительство кораблей PPA осуществляется Fincantieri в рамках реализуемой с начала 2015 года программы восстановления ВМС Италии, общая стоимость которой оценивается в 5,4 млрд. евро (5,8 млрд. долл.).

Контракты на строительство одного корабля обеспечения LSS и 6 многоцелевых патрульных кораблей PPA (с опционом еще на четыре) в мае 2015 года были подписаны от имени ВМС Италии европейской Организацией по сотрудничеству в области вооружений (OCCAR – Organisation Conjointe de Cooperation en Matiere d'Armement) с консорциумом RTI (Raggruppamento Temporaneo di Impresa), сформированным Fincantieri и подразделением Selex ES компании Finmeccanica. В ноябре 2015 года OCCAR заключила с RTI контракт на поставку седьмого корабля PPA, реализовав первый опцион к базовому соглашению.

Как планируется, семь кораблей PPA будут выполнены в трех различных конфигурациях (Full Combat, Light Plus и Light), водоизмещение которых будет варьироваться от 5830 до 6270 т.

Спуск на воду головного корабля PPA, P430 "Паоло Таон ди Ревель" (Paolo Thaon di Revel), состоялся в июне 2019 года. Он был передан ВМС Италии 18 марта 2022 года.

Резка стали для второго корабля серии, P431 "Франческо Морозини" (Francesco Morosini), началась в октябре 2017 года, закладка киля прошла в феврале 2018 года, а спуск на воду – в мае 2020 года.

К настоящему времени спущены на воду четыре корабля. В стадии постройки находятся еще три. Предполагается, что по одному кораблю PPA будут передаваться ВМС Италии ежегодно в период 2022-2026 гг., за исключением 2024 года, когда будут поставлены два корабля.

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Страны
Италия
Компании
Fincantieri
Leonardo
OCCAR
Проекты
2020-й год
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