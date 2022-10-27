На Украине разворачивают две установки ПВО NASAMS

ЦАМТО, 26 октября. Две установки системы ПВО NASAMS разворачивают на Украине, сообщил гендиректор Raytheon Technologies Грег Хайес в интервью CNBC.

"Мы передали две системы правительству США пару недель назад, а сегодня их уже разворачивают на Украине", – цитирует "РИА Новости" Г.Хайеса.

Он уточнил, что правительство США одобрило отправку на Украину только ЗРК NASAMS, но не систем ПВО Patriot, но переговоры о них идут регулярно.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби в начале октября утверждал, что первые комплексы NASAMS прибудут на Украину в "самом ближайшем будущем". В середине октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что первые комплексы NASAMS от США и IRIS-T от Германии прибудут на Украину в октябре, отмечает агентство.