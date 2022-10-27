Токаев анонсировал всестороннюю модернизацию армии для обеспечения целостности Казахстана

Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции после оглашения предварительных итогов выборов президента Казахстана.

Астана. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Кандидат в президенты Казахстана на предстоящих выборах, действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев обещает в ближайшие годы осуществить всестороннюю модернизацию армии и силового блока.

"В условиях беспрецедентных внешних вызовов нам нужно обеспечить незыблемость государственного суверенитета и целостность страны. Это наш долг и священная обязанность перед прошлыми и будущими поколениями. Для этого мы уделим особое внимание всесторонней модернизации армии и всего силового блока", - сказал Токаев, выступая со своей предвыборной программой в республиканском общественном штабе в среду.

При этом, отметил он, "военные будут обеспечены современным вооружением и техникой".

"Повысим престиж воинской службы и статус военнослужащих, укрепим имидж нашей армии. Военнослужащие станут символом казахстанского патриотизма. Будут приняты меры по развитию оборонно-промышленного комплекса, укреплению территориальной обороны, улучшению качества военного образования и слаженности войск", - сказал Токаев.