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ТАСС

Рогозин заявил, что побывал в Донбассе с гуманитарной целью

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

По его словам, в составе группы специалистов он также посетил несколько добровольческих частей Донбасса

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Бывший генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил ТАСС, что находился в Донецкой Народной Республике (ДНР) в течение недели и посетил ряд добровольческих частей Донбасса.

"Я находился в ДНР в течение недели. Цель поездки - это, прежде всего, сопровождение груза помощи одному из батальонов защитников Донбасса, который ко мне обратился напрямую. Эта помощь собрана за счет личных средств - моих и двух моих друзей", - заявил Рогозин.

По его словам, в составе группы специалистов он также посетил несколько добровольческих частей Донбасса, с командирами которых давно знаком и дружит. "Маршрут поездки и содержание встреч раскрывать не планировал. Добавлю лишь, что эта наша работа с подразделениями защитников Донбасса поставлена на системную и постоянную основу", - подчеркнул Рогозин.

Ранее бывший глава Роскосмоса выложил фотографию, где на его обмундировании можно увидеть позывной "Космос". Он уточнил, что в настоящий момент этот позывной изменен.

В среду Рогозин опубликовал в своем Telegram-канале фото с главой Союза добровольцев Донбасса Александром Бородаем. "С главой Союза добровольцев Донбасса Александром Бородаем и русскими воинами-добровольцами побывали на разных участках фронта. Настроение боевое, парни рвутся в наступление и постоянно получают пополнение из регионов России", - добавил он.

23 октября Рогозин в Telegram-канале сообщил, что доставил зимнее обмундирование и другую гуманитарную помощь в корпус Народной милиции Донецкой Народной Республики. Во вторник он выложил фотографии с комбатами Шахтером, Злым (батальоны Корпуса ДНР) и героем ДНР Абхазом (интербатальон "Пятнашка"), а также полковником корпуса ДНР Эдуардом Басуриным. 

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