Тральщики Балтфлота на учениях отработали проводку боевых кораблей через минные поля

На завершающем этапе учения экипажи тральных кораблей уничтожили также макеты плавающих мин огнем малокалиберной артиллерии, а также отработали задачи по радиационной, химической и биологической защите личного состава

КАЛИНИНГРАД, 26 октября. /ТАСС/. Тральная группа Балтийского флота в составе базового тральщика "Павел Хенов" и рейдового тральщика "РТ-57" в ходе учений отработала задачи по поиску и уничтожению поставленных условным противником морских мин, а также по безопасной проводке боевых кораблей в район их развертывания. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"В рамках выполнения задач в акватории Балтийского моря корабельная тральная группа Балтийского флота в составе базового тральщика "Павел Хенов" и рейдового тральщика "РТ-57" успешно обезвредила мины, поставленные "неприятелем", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что в соответствии с планом учения в полигонах, расположенных в акватории Балтийского моря, тральщики соединения кораблей охраны водного района Ленинградской военно-морской базы отработали действия по противоминному обеспечению развертывания корабельных сил Балтийского флота из пункта базирования и на переходе морем в условиях применения условным противником минного оружия.

"В ходе совместного поиска и траления мин в заданном квадрате экипажами базового тральщика "Павел Хенов" и рейдового тральщика "РТ-57" были успешно обнаружены и уничтожены донные и якорные учебные мины, поставленные условным противником. Мины были расстреляны корабельным оружием в точках их обнаружения", - уточнили ТАСС в пресс-службе.

На завершающем этапе учения экипажи тральных кораблей уничтожили также макеты плавающих мин огнем малокалиберной артиллерии, а также отработали задачи по радиационной, химической и биологической защите личного состава.

РТ-57 - рейдовый тральщик проекта 10750, шифр "Сапфир", предназначенный для противоминной защиты, поиска, траления и уничтожение мин в прибрежных районах, в районах морских баз, рассредоточенного базирования на глубинах не более 80 м.

Водоизмещение стандартное - 131 т, полное - 135 т; длина - 31,5 м, ширина - 6,5 м. Скорость полного хода 12 узлов. Оснащен искателем-уничтожителем мин КИУ-1 (или КИУ-2М "Анаконда", глубоководным контактным тралом ГКТ-3-МО), акустическим тралом АТ-6, соленоидным электромагнитным тралом СЭМТ-1 или шнуровыми зарядами 2х200 м.

БТ-115 "Павел Хенов" - базовый тральщик проекта 12650. Предназначен для уничтожения мин и минных заграждений, их постановки. Водоизмещение полное - 460 тонн, длина корабля 49 м, ширина 8,8 м. Скорость полного хода - 14 узлов. Оснащается тралами ГКТ-2, АТ-6 ПЭМТ-4, СТ-2, ТС-1, искателем-уничтожителем КИУ-1 (КИУ-2 или КИУ-2-2М), шнуровыми зарядами 2х200 м.