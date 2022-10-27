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ТАСС

Глава офиса Зеленского обсудил с партнерами гарантии безопасности для Украины

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Источник изображения: © РИА Новости Стрингер

Андрей Ермак также рассказал партнерам о желании Киева как можно скорее получить системы ПВО

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном, советником по национальной безопасности Великобритании Тимом Бэрроу и советником президента Франции по иностранным делам Эмманюэлем Бонном вопросы гарантий безопасности для Киева в развитие проекта рекомендаций международной группы Ермака - Расмуссена. Об этом сообщила в среду пресс-служба украинского лидера.

"Отдельно обсудили блок вопросов, связанных с выработкой гарантий безопасности для Украины, в развитие позиционного документа, подготовленного международной экспертной группой Ермака - Расмуссена", - говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Ермак также рассказал партнерам о желании Киева как можно скорее получить системы ПВО.

О создании Киевом вместе с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном международной консультативной группы для разработки предложения по гарантиям безопасности для Украины Ермак сообщил в мае. В середине сентября офис президента Украины опубликовал проект рекомендаций к "Киевскому договору по безопасности". Как сообщил Ермак, в подготовке документа участвовали западные специалисты, в том числе бывшие и действующие политики и ученые.

Вопреки звучавшим ранее предложениям, этот документ не предполагает ни нейтрального статуса Киева, ни участия России в качестве гаранта безопасности страны. Предлагается заключить обязывающее соглашение по безопасности между Украиной и странами-гарантами, в числе которых названы США, Австралия, Великобритания, Германия, Италия, Канада, Польша, Турция, Франция, а также страны Северной, Центральной, Южной Европы и Балтии. При этом в проекте подчеркивается, что заключение такого договора не обязывает Киев отказаться от стремления в НАТО или же ограничить численность своих вооруженных сил.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что попытка международной консультативной группы по Украине с участием Расмуссена "слепить некие гарантии" в узком кругу и предъявить их России станет тупиковым направлением. Он пояснял, что изначальная концепция договора предполагала, что в нем будут содержаться и обязательства Украины по невступлению в блоки, необладанию ядерным оружием, гарантии нейтрального статуса и гарантии Киеву от ряда государств, которые учтут интересы Украины, РФ и остальных стран региона. 

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