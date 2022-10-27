В Тегеране заявили, что позиция Ирана по отношению к конфликту на Украине не изменится

Глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян ранее сообщал, что Иран был "категорически против войны на Украине и поставок оружия сторонам конфликта"

ТАСС, 26 октября. Позиция Тегерана относительно конфликта на Украине не претерпит изменений.

Об этом заявил в среду министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Мы уверены, что позиция Исламской Республики Иран по отношению к войне на Украине не изменится", - цитируется его заявление на официальной странице МИД страны в Twitter.

Ранее Абдоллахиян подчеркнул, что в соответствии с последовательной и принципиальной политикой Ирана "мы были категорически против войны на Украине и поставок оружия сторонам конфликта".