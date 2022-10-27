Войти
ТАСС

В Тегеране заявили, что позиция Ирана по отношению к конфликту на Украине не изменится

301
0
0
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Мамонтов

Глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян ранее сообщал, что Иран был "категорически против войны на Украине и поставок оружия сторонам конфликта"

ТАСС, 26 октября. Позиция Тегерана относительно конфликта на Украине не претерпит изменений.

Об этом заявил в среду министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

"Мы уверены, что позиция Исламской Республики Иран по отношению к войне на Украине не изменится", - цитируется его заявление на официальной странице МИД страны в Twitter.

Ранее Абдоллахиян подчеркнул, что в соответствии с последовательной и принципиальной политикой Ирана "мы были категорически против войны на Украине и поставок оружия сторонам конфликта". 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Украина
Похожие новости
07.02.2022
Украинский кризис бьёт по Израилю. Медведи играют по другим правилам.
31.01.2022
Конфронтация с Россией погубит Байдена. Названа причина
14.12.2021
Сергей Рябков: похоже, США готовятся к повторению ракетного кризиса
10.04.2019
Не с чего копировать: эксперт не поверил в украинскую ракету
08.04.2019
НАТО: нужна Европе, нужна Америке (NATO, Бельгия)
03.04.2019
Контрольный выстрел в наследство
18.10.2006
Большая противоракетная игра
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 10:14
  • 36339
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.10 10:07
  • 3
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 27.10 10:03
  • 7
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 27.10 09:37
  • 6
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 27.10 01:55
  • 13
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 27.10 01:07
  • 1
Дроны научат выявлять подозрительные объекты при помощи самообучающейся программы Ростеха
  • 27.10 00:23
  • 2
Позывной «Космос»: Дмитрий Рогозин «нашёлся» в зоне проведения специальной военной операции
  • 26.10 19:29
  • 3
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены
  • 26.10 13:47
  • 2
Передаваемые Украине американские ЗРК HAWK назвали старыми
  • 26.10 09:26
  • 3
Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил
  • 26.10 09:24
  • 1
Российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ
  • 25.10 23:16
  • 7
Водородная бомба против Starlink: в Китае разработали радикальный способ борьбы с назойливыми спутниками
  • 25.10 23:15
  • 1
Двенадцать волн «утилизации», невозвратные потери ВСУ достигли почти 400 тыс.
  • 25.10 23:14
  • 4
Маск назвал Каспарова идиотом за критику его мирного плана по Украине
  • 25.10 15:36
  • 2
Сергей Чемезов: «Стране нужны самолеты, и они обязательно будут»