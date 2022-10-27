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Военное обозрение

«Ростех» сообщил о серийных поставках корабельной версии ЗРПК «Панцирь-МЕ» для ВМФ

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Источник изображения: topwar.ru

Строящиеся для российского флота боевые корабли получают на вооружение корабельную версию зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-МЕ", "Ростех" ведет серийные поставки зенитного комплекса. Об этом рассказал индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.

Новейший корабельный ЗРПК "Панцирь-МЕ" серийно поставляется для установки на строящиеся для российского флота боевые корабли. Ряд кораблей с установленным ЗРПК "Панцирь-МЕ" уже вошел в состав флота, часть проходит испытания. В частности, в составе Балтийского флота находится МРК "Одинцово" проекта 22800. Это первый "Каракурт", получивший новый комплекс ПВО на вооружение.

В настоящее время ведутся серийные поставки комплексов "Панцирь-МЕ" на корабли российского ВМФ

- приводит РИА Новости слова представителя Ростеха.

Корабельная версия ЗРПК "Панцирь-МЕ" была разработана в тульском КБ приборостроения им. Шипунова, так же как и базовый мобильный комплекс "Панцирь-С". Впервые морскую версию представили в 2017 году. В отличие от сухопутной версии, "Панцирь-МЕ" имеет на вооружении восемь ракет и шестиствольные автоматические пушки калибра 30-мм.

Ранее корабельный ЗРПК "Панцирь-МЕ" подтвердил способность отражать массированные воздушные удары и сбивать цели на сверхмалой высоте. Он способен поражать не только воздушные, но и морские и наземные цели.

"Панцирь-МЕ" способен обнаруживать цели на дальности 75 км и уничтожать их в радиусе 40 км от корабля и 15 км по высоте, одновременно ведя огонь по четырем целям. В состав комплекса входят зенитные ракеты и две шестиствольные скорострельные пушки, призванные организовать двухуровневую защиту корабля.

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Продукция
96К6 Панцирь-С1
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БФ
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