США предлагают Германии возглавить Европу. Но при одном условии

The Hill: США очень заинтересованы в усилении Германии

Смысл существования НАТО больше не в том, чтобы сдерживать Германию, как после Второй мировой войны, пишет The Hill. Напротив, для США сейчас выгодно, чтобы Германия играла более активную роль в Европе, а именно в контексте помощи Украине и оказания давления на Москву.

Уилл Маршалл

Наверное, европейцы все-таки не с другой планеты. Проявляя единство и решимость (что случается не часто), они нескончаемым потоком поставляют современное оружие на Украину, расширяют НАТО, избавляются от зависимости от российского газа и усиливают экономическое давление на Москву.

Несмотря на достойное порицания исключение орбановской Венгрии, наши европейские союзники, похоже, решительно настроены на то, чтобы пресечь грубые попытки президента России Владимира Путина расчленить Украину, а то и стереть ее с карты вообще. К удивлению многих американцев, старый потрепанный трансатлантический альянс снова начинает выглядеть стратегическим активом.

Швеция и Финляндия, строго придерживавшиеся принципа нейтралитета во время холодной войны, вступают в НАТО. Из-за этого Путин оказался перед новой 800-мильной северной границей с оборонительным альянсом, который он ненавидит и в отношении которого лживо заявляет, что тот представляет для России угрозу наступательного характера.

Но самый значительный сдвиг в преобладающих "голубиных" взглядах Европы произошел в Германии. Канцлер Олаф Шольц, которого заставила действовать спецоперация Путина на Украине, объявил о “Zeitenwende” – поворотном моменте – в квазипацифистском дрейфе немецкой дипломатии после окончания холодной войны. Вместо обычной гуманитарной помощи он пообещал отправить Киеву оружие для обороны страны и увеличить военные расходы Германии на 100 миллиардов долларов в год.

Это должно привести Германию в соответствие с руководящими принципами НАТО, согласно которым все члены альянса ежегодно выделяют на оборону не менее 2% ВВП. Последовательное наступление Путина, убедившее Берлин выполнить свои обязательства по обеспечению коллективной безопасности, увенчалась успехом там, где оказалось тщетным продолжавшееся четыре года грубое запугивание со стороны бывшего президента Трампа.

Это очень важное дело — если Шольц доведет его до конца. Оно означало бы конец проводимой Германией после Второй мировой войны политики стратегической сдержанности и опоры на военную мощь США для поддержания мира в Европе. Эта политика была вполне объяснимой, учитывая раскаяние Германии в том, что она развязала самую разрушительную войну в истории и устроила Холокост. Но после 77 лет мира и благополучного глобального гражданства уже не логично, чтобы эта сильнейшая экономика и самая густонаселенная страна Европейского союза играла в обеспечении европейской безопасности лишь незначительную роль.

Но готова ли Германия к лидерству? Этот вопрос все задавали на недавно прошедшем в Берлине саммите по проблемам прогрессивного управления, на котором я присутствовал.

После распада Советского Союза Германия позиционирует себя колоссом экономической и мягкой силы, который придерживается дипломатического варианта демонстрации добродетели и праведности. Она отстаивает права человека, выступает за достижение многостороннего консенсуса и за международное право. Но при этом она старается не заниматься тяжелым в нравственном отношении делом — использованием военной силы для сдерживания агрессоров, поддержания порядка и предотвращения насилия, направленного на геноцид.

А после воссоединения Германии в 1990 году у правящей элиты страны еще и стало аксиомой то, что добросердечные отношения с Россией являются неотъемлемой частью мира и стабильности в Европе. Эту точку зрения укрепили экономические интересы, поскольку Германия все больше зависела от российской нефти и газа, которые обеспечивали энергоснабжение ее мощной производственной базы. Эта зависимость только усилилась после катастрофы на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году, которая привела к тому, что тогдашний канцлер Ангела Меркель опрометчиво вынесла смертный приговор ядерной энергетике Германии.

Сейчас многие немцы с сожалением пересматривают свою приспособленческую позицию по отношению к Путину, а также официальную поддержку строительства газопроводной сети "Северный поток" по дну Балтийского моря, по которой российский газ поставляется в Германию и другие страны ЕС. "Российский режим, сформировавшийся вокруг Путина, становился все более репрессивным и агрессивным, даже ревизионистским, — признал сопредседатель Социал-демократической партии Шольца (СДПГ) Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil), выступая на прошлой неделе. — В наших попытках найти точки соприкосновения мы упустили из виду то, что нас разделяло".

Шольц вызвал критику со стороны Украины и своей собственной правящей коалиции за медленные темпы поставок вооружения и за отказ поставлять Киеву современное оружие, такое как танки "Леопард", о предоставлении которых тот умолял. По его словам, это чревато перерастанием украинского кризиса в прямую военную конфронтацию между Германией и Россией.

Тем не менее, правительство начало отправлять Украине передовые системы противовоздушной обороны, чтобы помочь ей отбивать российские ракетные удары по критической энергетической и транспортной инфраструктуре, а также гражданским объектам. И все же на относительно скромные масштабы военной помощи Германии обратили внимание и в Европе, и в Вашингтоне.

Берлин направил Украине военную помощь на сумму около 1,2 миллиарда долларов. Это значительно меньше того, что поставляют Великобритания и Польша, и это лишь капля в море по сравнению с американскими поставками оружия на сумму 27 миллиардов долларов.

Партнеры СДПГ по коалиционному правительству Шольца, "Зеленые" и "Свободные демократы", оказывают на него давление, требуя увеличить помощь. На прошлой неделе Робин Вагенер (Robin Wagener), депутат от партии "Зеленых" из комитета по иностранным делам, и 23 других депутатов Бундестага обратились к правительству с просьбой "предоставить Украине технику и оружие более высокого качества для освобождения районов, незаконно (находящихся под контролем) России".

Оправдывая решение Берлина не отправлять на Украину свои основные боевые танки, Вольфганг Шмидт (Wolfgang Schmidt), главный советник Шольца, сравнил Германию с "подростком" и призвал проявить терпение и дождаться, когда она "вырастет" и будет играть ведущую роль.

"В том, что касается внешней политики в области безопасности, мы еще не взрослые. В подростковом возрасте играют гормоны, люди часто переигрывают и кричат, они не очень уверены в себе и не знают, где их место", — сказал он, выступая на саммите по проблемам прогрессивного управления.

США очень заинтересованы в скорейшем выходе Германии из подросткового возраста. Если Германия продолжит курс на "новую эру" и возьмет на себя руководство в области безопасности, соразмерное ее масштабам и благосостоянию, это явно изменит соотношение сил в Европе в пользу НАТО и ЕС. Это, наконец, станет настоящим "разделением нагрузки", позволив Вашингтону заняться проблемой быстрого наращивания военной мощи Китая и необходимости поддержания благоприятного баланса сил в Тихом океане. К тому же это защитило бы от опасности того, что контролируемый республиканцами Конгресс может выполнить самое заветное желание Путина, ограничив помощь Америки Украине.

Американцам и европейцам пора пересмотреть старую точку зрения лорда Исмэя (Первый генеральный секретарь НАТО. — Прим. ИноСМИ) о смысле существования НАТО. Предназначение альянса по-прежнему состоит в том, чтобы не допускать русских в Европу, обеспечивать присутствие в ней американцев. Но уже не в том, чтобы сдерживать Германию.