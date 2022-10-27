В МИД России оценили выступление представителя США в ООН

Дипломат Воронцов: выступление США подтвердило опасения России по поводу "грязной бомбы"

МОСКВА, 26 октября/ Радио Sputnik. Выступление представителя США на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН подтвердило опасения России о том, что после возможной провокации Киева с "грязной бомбой" Москву обвинят в применении тактического ядерного оружия. Об этом заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов.

Перед этим представитель США на Конференции по разоружению Брюс Тернер назвал заявления России о подготовке провокации с "грязной бомбой" "дезинформацией с целью создания потенциального предлога для применения тактического оружия".

"В отношении ситуации с "грязной бомбой" хотелось бы заявить, что делегация США лишь подтвердила наше предостережение относительно того, что будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима, о чем у нас имеется самая достоверная информация, именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения со всеми вытекающими последствиями", – цитирует Воронцова РИА Новости.

По его словам, расчет Киева и его западных партнеров заключается в том, что после обвинения России в применении ядерного оружия будет раскручена кампания с целью подрыва доверия к Москве и изоляции России на международной арене.

"Все это мы уже проходили. Но эти планы не пройдут. Мы здесь и сейчас предупреждаем все мировое сообщество, как бы ни хотели это скрыть Киев и его западные кураторы, о готовящейся провокации. И требуем от киевских властей и контролирующих их западных стран прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе и угрожают жизням ни в чем не повинных граждан. Хватит раскачивать ядерную лодку", – заключил дипломат.

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