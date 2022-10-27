Войти
РИА Новости

В МИД России оценили выступление представителя США в ООН

297
0
0
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Дипломат Воронцов: выступление США подтвердило опасения России по поводу "грязной бомбы"

МОСКВА, 26 октября/ Радио Sputnik. Выступление представителя США на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН подтвердило опасения России о том, что после возможной провокации Киева с "грязной бомбой" Москву обвинят в применении тактического ядерного оружия. Об этом заявил замглавы российской делегации Константин Воронцов.

Перед этим представитель США на Конференции по разоружению Брюс Тернер назвал заявления России о подготовке провокации с "грязной бомбой" "дезинформацией с целью создания потенциального предлога для применения тактического оружия".

"В отношении ситуации с "грязной бомбой" хотелось бы заявить, что делегация США лишь подтвердила наше предостережение относительно того, что будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима, о чем у нас имеется самая достоверная информация, именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения со всеми вытекающими последствиями", – цитирует Воронцова РИА Новости.

По его словам, расчет Киева и его западных партнеров заключается в том, что после обвинения России в применении ядерного оружия будет раскручена кампания с целью подрыва доверия к Москве и изоляции России на международной арене.

"Все это мы уже проходили. Но эти планы не пройдут. Мы здесь и сейчас предупреждаем все мировое сообщество, как бы ни хотели это скрыть Киев и его западные кураторы, о готовящейся провокации. И требуем от киевских властей и контролирующих их западных стран прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе и угрожают жизням ни в чем не повинных граждан. Хватит раскачивать ядерную лодку", заключил дипломат.

Ранее радио Sputnik сообщило, когда инспекторы МАГАТЭ в очередной раз посетят Украину.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
ООН
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
16.03.2022
Япония запросила нового мирового порядка
27.12.2021
Parlamentní listy (Чехия): Путин безуспешно предостерегает. Запад играет ва-банк
18.01.2021
О гибридной агрессии и необходимой обороне
18.02.2015
Стратегия силы
25.12.2013
Возвращение в мировой океан
08.10.2012
Израиль намерен предотвратить библейский Апокалипсис
22.11.2011
Ядерная боли-головка
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 10:14
  • 36339
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.10 10:07
  • 3
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 27.10 10:03
  • 7
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 27.10 09:37
  • 6
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 27.10 01:55
  • 13
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 27.10 01:07
  • 1
Дроны научат выявлять подозрительные объекты при помощи самообучающейся программы Ростеха
  • 27.10 00:23
  • 2
Позывной «Космос»: Дмитрий Рогозин «нашёлся» в зоне проведения специальной военной операции
  • 26.10 19:29
  • 3
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены
  • 26.10 13:47
  • 2
Передаваемые Украине американские ЗРК HAWK назвали старыми
  • 26.10 09:26
  • 3
Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил
  • 26.10 09:24
  • 1
Российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ
  • 25.10 23:16
  • 7
Водородная бомба против Starlink: в Китае разработали радикальный способ борьбы с назойливыми спутниками
  • 25.10 23:15
  • 1
Двенадцать волн «утилизации», невозвратные потери ВСУ достигли почти 400 тыс.
  • 25.10 23:14
  • 4
Маск назвал Каспарова идиотом за критику его мирного плана по Украине
  • 25.10 15:36
  • 2
Сергей Чемезов: «Стране нужны самолеты, и они обязательно будут»