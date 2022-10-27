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ТАСС

Глава Минобороны Украины полагает, что Киев получит западные танки и истребители

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Немецкий танк "Леопард-2"
Немецкий танк "Леопард-2".
Источник изображения: © AP Photo, Axel Seidemann

Для этого в Вашингтоне должны принять соответствующее решение, заявил Алексей Резников

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что Киев получит танки и истребители западного производства после принятия в будущем соответствующего решения в Вашингтоне. Об этом он заявил в опубликованном во вторник интервью американской газете Politico.

Говоря о поставках Западом вооружений на Украину, глава Минобороны отметил: "Если вы слышите, что это невозможно, это означает, что станет возможно в будущем". "Я вполне оптимистично настроен относительно того, что в дальнейшем танки Abrams будут возможны, и я уверен, что истребители, такие как F-16, F-15 или Gripen из Швеции, тоже будут возможны", - добавил он. Резников констатировал, что западные страны ранее отказывались поставлять некоторые виды вооружений, которые сейчас уже передают Киеву. В их числе беспилотники, ракетные комплексы и артиллерийские установки.

Украинский министр обороны отметил, что власти США, в частности, ранее называли незаконными и нецелесообразными по политическим причинам поставки на Украину переносных зенитных ракетных комплексов Stinger. Позднее они изменили свою позицию.

Резников выразил уверенность, что власти Великобритании, Германии и Франции и в вопросе поставок танков западного производства на Украину "будут ждать политического решения Соединенных Штатов". "После первых Abrams, уверен, у нас будут Leopard, Marder и другие виды тяжелой бронетехники, такие как танки", - считает он.

Глава оборонного ведомства полагает, что западные производители могут оценивать эффективность различных вооружений на основе опыта их применения украинскими военными в боях. По его версии, Украина нуждается в организации "системы ремонта и обслуживания" имеющейся военной техники. Кроме того, Резников высказался за создание совместных предприятий с Великобританией, Германией, Польшей и другими странами по разработке вооружений. По его словам, Киев должен развивать производство беспилотников, аналогичных аппаратов для применения на море и наземных робототехнических комплексов.

Руководитель оборонного ведомства подчеркнул, что украинские военные сейчас чрезвычайно нуждаются в новых средствах ПВО, предназначенных для противодействия как ракетам, так и беспилотникам.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.

Глава МИД Сергей Лавров и другие официальные лица России неоднократно обращали внимание на опасность расползания поставляемого Западом на Украину оружия по другим регионам. Посол РФ в США Анатолий Антонов предупреждал, что милитаризация Украины Западом напрямую угрожает европейской и глобальной безопасности. 

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