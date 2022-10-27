Госсекретарь США и президент Израиля обсудили конфликт на Украине и влияние Ирана

Энтони Блинкен и Ицхак Герцог также говорили о возможностях "углубления отношений Израиля с арабскими странами"

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и израильский президент Ицхак Герцог на состоявшейся во вторник в Вашингтоне встрече обсудили вопросы, касающиеся проведения РФ специальной военной операции (СВО) на Украине, а также влияние Ирана. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

По его словам, Блинкен и Герцог "обсудили вопросы в сфере безопасности, вызывающие общую обеспокоенность", включая СВО и "вредоносное влияние Ирана в регионе". Они также говорили о возможностях "углубления отношений Израиля с арабскими странами".

Блинкен "подчеркнул обеспокоенность США повышенной напряженностью, насилием и гибелью израильтян и палестинцев на Западном берегу [реки Иордан], а также указал на необходимость обеспечения незамедлительной деэскалации всеми сторонами".

Как сообщил Пентагон, заместитель главы военного ведомства США по политическим делам Колин Кол и генеральный директор израильского Министерства обороны Амир Эшель также провели встречу во вторник. Они говорили об "общей приверженности США и Израиля предотвращению получения Ираном ядерного оружия и противодействию его шагам, направленным на дестабилизацию в регионе и за его пределами".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.