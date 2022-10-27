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ТАСС

В ВМФ РФ поставили первую серийную партию новых электрических торпед

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УЭТ-1Э
533-мм электрическая торпеда УЭТ-1Э (ОКР "Ихтиозавр") разработки АО "Завод "Дагдизель" .
Источник изображения: Максим Климов

Их разработали в Государственном научно-производственном предприятии "Регион"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Первая партия электрических торпед в исполнении для Военно-морского флота (ВМФ) РФ поставлена Минобороны России. Об этом ТАСС сообщил заместитель генерального директора АО "ГНПП "Регион" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение", КТРВ) Дмитрий Бензорук.

"В 2020 году провели весь цикл испытаний. В настоящее время первая серийная партия поставлена в Военно-морской флот", - сказал он, отвечая на вопрос о поставках электрических торпед.

Электрическая торпеда (в экспортном исполнении ЭТ-1Э) разработана в Государственном научно-производственном предприятии (ГНПП) "Регион", являющимся крупнейшим российским разработчиком морского торпедного и авиационного вооружения. Торпеда способна поражать любые надводные, подводные и береговые цели на расстоянии до 18 км в сложной помеховой обстановке, в том числе на мелководье и подо льдом. ЭТ-1Э может применяться с подводных лодок с торпедными аппаратами калибра 533 мм.

Ранее ТАСС сообщал, что торпеда ЭТ-1Э прошла испытания на атомных и дизельных подводных лодках, подтвердив безопасность своего размещения на носителях. Также говорилось, что она может быть оснащена дополнительными модулями благодаря модульной конструкции, а в процессе выполнения задач способна самостоятельно принимать ряд решений, включая обход помех.

Впервые ЭТ-1Э представили в экспозиции КТРВ на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Корпорация ТРВ
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
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