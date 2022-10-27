Войти
РИА Новости

В ВМФ начались поставки комплексов ПВО "Панцирь-МЕ", сообщил "Ростех"

357
0
+1
Корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) "Панцирь-МЕ" на международной выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби
Корабельный зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК) "Панцирь-МЕ" на международной выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Мельников

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России начались серийные поставки новейших зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-МЕ", сообщил РИА Новости индустриальный директор комплекса вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.

"В настоящее время ведутся серийные поставки комплексов "Панцирь-МЕ" на корабли российского ВМФ", — отметил Оздоев.

Как уточнил индустриальный директор, на Черном море, в частности, завершаются испытания малого ракетного корабля, вооруженного морским "Панцирем".

Он также напомнил, что ранее в состав Балтийского флота приняли малый ракетный корабль проекта 22800 "Одинцово", имеющий на вооружении этот комплекс ПВО.

По данным открытых источников, на сегодняшний день "Одинцово" — пока единственный находящийся в боевом составе ВМФ России корабль, оснащенный морским "Панцирем".

"Панцирь-МЕ" разработан на тульском КБ приборостроения им. Шипунова холдинга "Высокоточные комплексы" и впервые был представлен на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге в 2017 году. Комплекс создан на базе сухопутной версии — "Панцирь-СМ". Боевой модуль "Панцирь-МЕ" в отличие от наземной версии оснащен восемью зенитными управляемыми ракетами вместо 12, а также у него не двуствольные, а шестиствольные 30-миллиметровые автоматы.

Согласно данным открытых источников, "Панцирь-МЕ" способен поражать воздушные цели ракетами на дальности до 20 километров на высотах от двух до пятнадцати тысяч метров. Зенитные автоматы комплекса могут уничтожать цели на дистанции до четырех километров. Максимальная скорость обстреливаемых "Панцирем" целей достигает одного километра в секунду.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Панцирь-МЕ
Компании
КБП
Проекты
22800 МРК
БФ
Похожие новости
15.02.2021
"Промахнуться невозможно": чем вооружат новые корабли ВМФ России
30.12.2020
Какое оружие получила российская армия в 2020 году
09.12.2020
«Черные вдовы» во флотском строю
12.02.2020
Видео: какие корабли вошли в состав ВМФ России с 2003 года
29.03.2019
"Каракурты" прикрылись "Панцирем". Каков экспортный потенциал новых российских корветов
24.01.2018
Поймать "мелочь": почему в США "Панцирь" называют идеальным оружием России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 10:14
  • 36339
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.10 10:07
  • 3
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 27.10 10:03
  • 7
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 27.10 09:37
  • 6
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 27.10 01:55
  • 13
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 27.10 01:07
  • 1
Дроны научат выявлять подозрительные объекты при помощи самообучающейся программы Ростеха
  • 27.10 00:23
  • 2
Позывной «Космос»: Дмитрий Рогозин «нашёлся» в зоне проведения специальной военной операции
  • 26.10 19:29
  • 3
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены
  • 26.10 13:47
  • 2
Передаваемые Украине американские ЗРК HAWK назвали старыми
  • 26.10 09:26
  • 3
Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил
  • 26.10 09:24
  • 1
Российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ
  • 25.10 23:16
  • 7
Водородная бомба против Starlink: в Китае разработали радикальный способ борьбы с назойливыми спутниками
  • 25.10 23:15
  • 1
Двенадцать волн «утилизации», невозвратные потери ВСУ достигли почти 400 тыс.
  • 25.10 23:14
  • 4
Маск назвал Каспарова идиотом за критику его мирного плана по Украине
  • 25.10 15:36
  • 2
Сергей Чемезов: «Стране нужны самолеты, и они обязательно будут»