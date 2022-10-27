Блинкен призвал страны НАТО к дальнейшей поддержке Украины

Госсекретарь США назвал необоснованными заявления России о возможности применения Киевом "грязной бомбы"

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом призвал к дальнейшему оказанию помощи Украине государствами Североатлантического альянса. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

По его словам, Блинкен "призвал к дальнейшему единству союзников и поддержке Украины" в свете проведения Россией специальной военной операции, а также предупреждений Москвы о возможности применения Киевом "грязной бомбы". В тексте уточняется, что США считают данные заявления РФ необоснованными.

Начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов сообщил в понедельник, что Минобороны РФ привело свои силы и средства в готовность к действиям "в условиях радиоактивного заражения", поскольку располагает информацией о намерениях Киева применить "грязную бомбу". Аналогичное заявление сделал и глава МИД России Сергей Лавров, соответствующий вопрос был поднят Москвой на уровне Совета Безопасности ООН. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, США, Турции и Франции, предупредив о такой угрозе со стороны Украины. В Вашингтоне, Лондоне и Париже, однако, ответили, что не верят российским сведениям на этот счет.