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ТАСС

В Нидерландах заявили, что Британия добилась облегченного перемещения войск через ЕС

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Новая бригада специальных операций ВС Великобритании
Новая бригада специальных операций ВС Великобритании.
Источник изображения: invoen.ru

Газета The Times пишет, что Соединенное Королевство договорилось с Евросоюзом о возвращении в проект по военной мобильности

ЛОНДОН, 26 октября. /ТАСС/. Великобритания договорилась с Евросоюзом о возможности облегчить перемещение своих войск и военной техники через территорию стран сообщества. Об этом газете The Times заявила во вторник министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен.

По ее словам, Соединенное Королевство договорилось с ЕС о возвращении в проект по военной мобильности, который позволяет членам сообщества и их ближайшим союзникам максимально быстро и без лишних препятствий перемещать своих солдат и технику по территории Евросоюза. Великобритания перестала быть участником проекта после выхода из ЕС, однако, по словам Олленгрен, повторно присоединится к нему уже в следующем месяце, когда договоренность будет утверждена обеими сторонами.

По словам нидерландского министра, это решения в первую очередь связано с российско-украинским конфликтом. Присоединение к проекту может облегчить переброску британской военной техники на Украину. "Поскольку Brexit не поменял географию, очень важно, чтобы вы вернулись, - сказала она The Times. - Я очень рада, что Соединенное Королевство вновь присоединится [к проекту], поскольку сейчас мы видим, насколько важным партнером оно является, когда речь идет о военном сотрудничестве с Украиной и оказании ей помощи".

На этой неделе Олленгрен совершила визит в Великобританию и посетила полигон, где инструкторы из Соединенного Королевства и Нидерландов тренируют украинских военнослужащих.

В беседе с The Times она назвала "очевидно ложными", но при этом "вызывающими глубокое беспокойство" заявления Минобороны РФ о возможности создания и применения Киевом "грязной бомбы".

Начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов на брифинге 24 октября сообщил, что Минобороны России привело свои силы и средства в готовность к действиям "в условиях радиоактивного заражения", поскольку располагает данными о готовности Киева применить "грязную бомбу". Об угрозе "грязной бомбы" заявил и глава МИД РФ Сергей Лавров, этот вопрос подняла Россия на уровне Совета Безопасности ООН. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с коллегами из Великобритании, США, Турции и Франции, предупредив об этой угрозе со стороны Украины. В Вашингтоне, Лондоне и Париже, однако, заявили, что не верят российским сведениям. 

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