В США связали дискуссии об участии Запада в конфликте на Украине с проблемами ВСУ

Однако, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор считает, что выход из этой ситуации необходимо искать в дипломатической плоскости

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Дискуссии, идущие сейчас на Западе, о возможности прямого вмешательства США и их союзников в украинский конфликт свидетельствуют о "бедственном положении" Вооруженных сил Украины. Такую точку зрения изложил в опубликованной в понедельник в журнале The American Conservative статье отставной американский полковник Дуглас Макгрегор, являвшийся советником министра обороны при предыдущем президенте США Дональде Трампе.

Он прокомментировал слова бывшего главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Дэвида Петрэуса, допустившего ранее ситуацию, при которой "многонациональные силы под американским командованием" могли бы участвовать в конфликте на Украине. "Предположения Петрэуса подтверждают два критически важных вывода. Первый - это бедственное положение Вооруженных сил Украины. При отсутствии иностранных бойцов и польских солдат, сражающихся в украинской военной форме, у Украины останется мало возможностей устоять перед зимним наступлением РФ. Целая серия украинских контратак за последние 60-90 дней обошлась Украине в десятки тысяч жизней, это тот человеческий капитал, который Киев не может восполнить", - считает бывший советник главы Пентагона.

Во-вторых, по мнению Макгрегора, "истинный смысл высказываний Петрэуса заключается в том, что единственный способ продлить жизнь режиму [украинского президента Владимира] Зеленского - вмешаться Вашингтону и его коалиции желающих, пока еще не поздно".

По его словам, рассуждения о возможности прямого вмешательства в конфликт США и их союзников, которые могут находить отклик среди "ястребов" в Белом доме, Пентагоне, ЦРУ и на Капитолийском холме", строятся на предпосылке, что американские силы могли бы принять участие в конфликте "без объявления войны" России. "Опасно и глупо так думать, и американцам следует отвергнуть подобные представления", - подчеркнул Макгрегор.

Он полагает, что выход из ситуации необходимо искать в дипломатической плоскости. В частности, Конгресс США должен, по мнению бывшего советника главы Пентагона, "потребовать от администрации [президента США Джо] Байдена выступить посредником в мирном урегулировании, а не расширять масштабы войны".

Ранее 30 членов Палаты представителей Конгресса из числа прогрессивного крыла демократов подписали письмо с призывом к американскому президенту изменить подход к событиям на Украине, начать переговоры с РФ, добиваться урегулирования дипломатическим путем, а также рассмотреть возможность достижения приемлемых для всех сторон договоренностей о безопасности в Европе. Позднее они отозвали его, объяснив это тем, что послание было составлено несколько месяцев назад и "направлено сотрудниками без одобрения".

Участие в конфликте

Бывший глава ЦРУ в интервью парижскому еженедельнику Express допустил ситуацию, при которой силы под руководством Вашингтона могли бы участвовать в конфликте на Украине. Он заявил, что в случае активных действий России США и другие страны "могут прореагировать в той или иной форме, но как многонациональные силы под американским руководством, а не как силы НАТО". Петрэус командовал силами коалиции в Ираке, а также силами США и НАТО в Афганистане. С 2011 по 2012 год он возглавлял ЦРУ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел в отношении России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов.