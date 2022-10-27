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ТАСС

США передали Украине первые два комплекса NASAMS

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Источник изображения: EPA-EFE/ TOMS KALNINS

На данный момент осуществляется их развертывание на Украине, сообщил гендиректор Raytheon Technologies Грег Хейес

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. США передали Украине два первых зенитных ракетных комплекса (ЗРК) NASAMS. С таким утверждением выступил во вторник генеральный директор производителя NASAMS, американской компании Raytheon Technologies, Грег Хейес в интервью телекомпании CNBC.

"Мы только что поставили два комплекса NASAMS", - заявил он. "Мы передали два [комплекса] правительству [США] пару недель назад. Уже сегодня идет их развертывание на Украине", - отметил гендиректор Raytheon Technologies.

На прошлой неделе представитель Пентагона высокого ранга сообщил журналистам, что власти США рассчитывают в течение ближайших недель передать Киеву первые ЗРК NASAMS. 11 октября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США рассчитывают "в самом ближайшем будущем" передать Киеву первые два комплекса NASAMS. Всего, по его словам, США намерены поставить Украине восемь таких систем. Поставки планируется осуществлять в рамках инициативы по содействию безопасности Украины, что предполагает заключение американским оборонным ведомством контрактов с производителями, а не предоставление техники напрямую из запасов Пентагона.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции. Западные государства нарастили поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые миллиардами долларов. 

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