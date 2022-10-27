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ТАСС

Новый стелс-корвет "Резкий" могут передать Тихоокеанскому флоту в декабре

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Первый выход в море на заводские испытания корвета проекта 20380 "Резкий" (заводской номер 2104), построенного для ВМФ России на ПАО "Амурский судостроительный завод". Владивосток, 08.08.2022
Первый выход в море на заводские испытания корвета проекта 20380 "Резкий" (заводской номер 2104), построенного для ВМФ России на ПАО "Амурский судостроительный завод". Владивосток, 08.08.2022.
Источник изображения: АО "Объединенная судостроительная корпорация"

По данным пресс-службы Амурского судостроительного завода, "Резкий" вышел на заводские ходовые испытания в апреле 2022 года

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Новейший многоцелевой корвет "Резкий" постройки Амурского судостроительного завода (АСЗ) может быть передан Тихоокеанскому флоту России в декабре этого года. Об этом ТАСС сообщил источник в кораблестроительной отрасли.

"Передача Тихоокеанскому флоту корвета "Резкий" теперь планируется на декабрь 2022 года", - уточнил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее передача корабля несколько раз переносилась, в качестве предыдущей даты называлась вторая половина октября.

По данным пресс-службы АСЗ (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), в апреле 2022 года "Резкий" вышел на заводские ходовые испытания.

Многоцелевой сторожевой корабль (корвет) проекта 20380 "Резкий" был заложен на АСЗ 1 июля 2016 года. 1 июля 2021 года корвет сошел со стапелей, а в ноябре 2021-го был доставлен транспортным доком "Зея" во Владивосток для подготовки к испытаниям и сдаче заказчику. "Резкий" - четвертый корабль проекта 20380, построенный на АСЗ. Основное ударное оружие корветов этого проекта - два противокорабельных ракетных комплекса "Уран" по четыре ракеты Х-35 в каждом. При строительстве корветов ближней морской зоны проектов 20380/20385 используется технология стелс. Использованы новейшие решения по уменьшению физических полей корабля. 

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Страны
Россия
Продукция
Х-35
Компании
АСЗ
ОСК
Проекты
20380 Корвет-1
20385
ТОФ
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