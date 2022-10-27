Немцы боятся российских дронов. Пока еще не "камикадзе", а разведчиков

Berliner Morgenpost: в Германии заподозрили Россию в использовании дронов-шпионов

Германия в ужасе: что за дроны летают над местами тренировок бундесвера? И хотя это могли быть и местные любители воздушных наблюдений, немцы заподозрили... Путина. Об этом пишет "Берлинер моргенпост", заранее пугая народ тем, что он уже "на мушке" у российского президента.

Что затевает Путин у нас? Власти обеспокоены участившимися полетами дронов над нефтяными платформами и военными полигонами в Европе

Перерезанные подводные кабели, подозрительные полеты дронов, шпионаж на военных полигонах в Германии: после инцидентов на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" в Западной Европе появляется все больше сообщений о разведывательной активности на важных объектах. Кроме того, появились намеки на возможность новых актов саботажа. Западные эксперты в области безопасности обеспокоены и все вместе подозревают Россию. Если за всем этим действительно стоит Москва, то насколько опасны могут оказаться возможные действия президента Владимира Путина?

В перекрестье прицела попала прежде всех Норвегия. После выхода из строя газопроводов "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" Норвегия превратилась в важнейшего поставщика газа в Европу, и, вероятно, поэтому стала объектом активных разведывательных действий, направленных на её энергетическую инфраструктуру. Там постоянно замечают дроны над большими газоперерабатывающими установками и морскими нефте- и газодобывающими платформами в Северном море. Правительство еще не видит в этом конкретной угрозы, однако серьезно усилило меры безопасности. Полеты дронов проводят таким образом, чтобы было трудно установить их принадлежность, — объясняют сотрудники норвежских служб безопасности. Однако, по их мнению, очевидно, что это не любительские аппараты. Поэтому полицейская служба безопасности уже говорит об их российской принадлежности: "Просто Россия может получить от такой разведывательной активности больше пользы и меньше убытков, чем от войны на Украине". В последние дни семь граждан России были пойманы в Норвегии на месте в момент выполнения различных разведывательных действий.

Над учебным полигоном в Баварии также видели дроны

Так, например, в Хаммерфесте на севере страны был задержан сын близкого сподвижника Путина и бывшего главы РЖД Владимира Якунина, который нелегально управлял полетами дрона над островами архипелага Шпицберген. Однако доказательств того, что он действовал по заданию российских спецслужб, нет. Но совершенно очевидно, что за этими действиями просматривается система: датская полиция также сообщает о нелегальных полетах дронов вблизи газовых месторождений в Северном море. Там тоже усилены меры безопасности.

А немецкие службы безопасности и вовсе бьют тревогу. Над учебным полигоном бундесвера в баварском Вильдфлеккене, где сейчас украинских военных обучают вождению бронетранспортеров Dingo, были замечены десятки дронов. Бундесвер проводит расследования, причины появления дронов неясны. Над двумя другими базами бундесвера — в Графенвёре и в Идар-Оберштайне, где также проходят обучение украинские военные, — и там люди тоже видели дроны. По слухам, Служба военной контрразведки (MAD) обнаружила там еще и сотрудников российских спецслужб, занимавшихся наблюдением за объектами. В связи с этими шпионские действиями президент MAD Мартина Розенберг (Martina Rosenberg) заговорила о "непосредственной опасности".

Эксперты в области безопасности считают весьма вероятным, что за этими акциями стоит Россия. Усиливается подозрение, что это русские повредили и железнодорожный кабель. Именно из-за этого повреждения 8 октября было парализовано железнодорожное сообщение в северной Германии. Депутат бундестага от "Зеленых" Константин фон Нотц (Konstantin von Notz), председатель контрольного комитета бундестага по разведывательным службам, говорит о "серьезной ситуации". По мнению фон Нотца, после российских атак на инфраструктурные объекты на Украине теперь Россия нацелилась на критическую инфраструктуру Германии и Европы. Как он сказал далее нашему корреспонденту, "явный саботаж на газопроводах ‘Северных потоков’, недавние атаки на немецкую железнодорожную инфраструктуру, а также пролеты дронов над полигонами бундесвера — все это весьма тревожные случаи, указывающие на то, что и Германия уже давно стала целью гибридной войны".

Но чего добивается этим Путин?

Лондонский эксперт по вопросам безопасности Питер Нойман (Peter Neumann) говорит, что Россия стремится посеять панику в Европе. Генерал бундесвера Карстен Бройер (Carsten Breuer) уверен, цель таких гибридных акций — не нападение на армии противника с солдатами и танками, а оказание влияния. По его словам, нападения на объекты инфраструктуры или разведывательные полеты дронов над казармами — это "булавочные уколы, призванные взбудоражить население и поколебать его доверие к нашему государству".

Американский военный эксперт Бенджамин Дженсен (Benjamin Jensen) из "Центра стратегических и международных исследований" указывает на то, что разрушение критической инфраструктуры уже давно занимает прочное место в российском стратегическом планировании. Если, как предполагается, за саботажем на "Северном потоке — 1" или на немецкой железной дороге действительно стоит Россия, "то эти акции — предвестники следующего этапа украинского конфликта". По его словам, Москва посылает четкие сигналы странам, поддерживающим Украину: вы не застрахованы от атак на инфраструктуру. "Вероятно, Путин напоминает миру, насколько велик радиус его действий", — говорит Дженсен.

Подобные предупредительные сигналы поступали и незадолго до ввода российских войск на Украину. Тогда был поврежден подводный стекловолоконный кабель между Норвегией и ее островом Шпицберген, где находится огромная станция управления спутниками в Арктике. Теперь понятно, что это было предупреждением странам НАТО: мол, не вмешивайтесь в войну.

Но страны НАТО хорошо защищены: они усилили меры безопасности на объектах критической инфраструктуры. 30 натовских кораблей бороздят воды Балтийского и Северного морей, патрулируя их акватории для защиты трубопроводов и кабелей. С другой стороны, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг четко предупредил Москву: НАТО еще несколько лет назад постановила, что гибридные атаки могут привести в действие статью 5 Устава альянса. "Они будут рассматриваться как вооруженное нападение на одного из союзников", — сказал Столтенберг. России должна будет рассчитывать на ответные меры. Где точно проходит красная линия, западный альянс намеренно не сообщает.