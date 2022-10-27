Третья мировая война уже началась. Россия наперегонки со временем пытается избежать катастрофы

Al Mayadeen: США дислоцировали ВДВ в Европе, готовые зайти на территорию Украины

США давно спланировали третью мировую, чтобы уничтожить Россию, пишет Al Mayadeen. Для этого в конфронтацию они втянули и Китай, и Украину и манипулируют Европой как в кукольном театре, диктуя ей, какой позиции она должна придерживаться. Но Путин перемешал карты Вашингтону и успешно держит удар.

Херсон — самый важный на сегодня фронт, где ожидается крупное военное столкновение. Полная эвакуация граждан подходит к концу. По улицам передвигаются машины с установленными на них громкоговорителями. Граждан призывают как можно быстрее покинуть город. Картина похожа на гонку со временем: в следующие несколько дней мы можем стать свидетелями серьезных боевых действий или масштабной катастрофы, которую Россия стремится избежать, не отступив и не сдав город.

Если бы украинские силы смогли взорвать Каховскую ГЭС, это означало бы отвод российских войск с правого берега Днепра, усиление позиций ВСУ на южном фронте, не говоря уже о природной катастрофе, равносильной военному преступлению против человечества и окружающей среды. Угроза будет иметь двойной характер в случае выброса или утечки радиоактивных веществ с Запорожской АЭС в результате непрерывных бомбардировок и обстрелов ее объектов американскими ракетами HIMARS. Радиоактивное загрязнение будет распространяться через воды Днепра далее в Херсон. Если Каховская ГЭС рухнет, то заражен будет весь регион, включая акваторию Черного моря. Можно лишь представить катастрофу, которая окажется масштабнее и страшнее, чем авария на Чернобыльской АЭС. Дополнительную угрозу представляет применение киевскими властями "грязной бомбы". Несмотря на маломощный ядерный заряд, она опасна с точки зрения радиационного загрязнения. А ведь Запад не преминет ткнуть пальцем в Москву и обвинить ее в фабрикации катастрофы.

В данном контексте имеется информация, подтверждающая, что нынешний конфликт разыгрывается не между Москвой и Киевом, а является частью международной игры, которую американцы и британцы специально спланировали для достижения своих ключевых целей.

В ходе этой игры истеблишмент в обеих странах хочет уничтожить не только Россию, но и Европу. С помощью диверсии на трубопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2" американцы хотели лишить европейских партнеров выгоды от покупки дешевого российского газа на протяжении многих лет, если не навсегда, но переложили всю ответственность на Кремль. Возможно, по той же причине Запад недавно упрекнул Зеленского, что он чуть ли не признался в подрыве Крымского моста: "Зеленский, надо было сказать, что это сделали русские!" Поэтому сегодня украинский президент пытается исправить свои ошибки, заявляя, что это Россия заминировала Каховскую ГЭС и собирается ее взорвать. Хотя очевидно, что такая диверсия в интересах исключительно украинских вооруженных сил.

В свете всего этого участники европейского кукольного театра с одобрением качают головами и подтверждают, что это Россия взорвала Крымский мост, собирается атаковать Каховскую ГЭС, а также использовать ядерное оружие или "грязную бомбу".

Однако происходящее — это не начало глобального конфликта, а скорее опасный сценарий, который американцы спланировали много лет назад. Информация об этом постепенно выходит наружу. План реализуется с осени прошлого года, и один из его этапов — учения НАТО в Арктике "Поларис-2021", цель которых — борьба с Россией.

Надо заметить, что реализация плана была неизбежна и его глобальная цель — втянуть Москву в вооруженное противостояние, которое приведет к ее раздроблению и ослаблению. Даже если бы она не начала военную операцию на Украине 24 февраля, Москва была обязана ответить на украинское нападение на районы Донбасса, которые контролировались Народной милицией. Москва должна была защитить и Крым, который находился под угрозой вторжения Запада с помощью Украины.

Сегодня уже не имеет значения, кто начал эту конфронтацию. Что важно для США и Великобритании, так это распад и истощение России, а также разрушение европейской экономики и перемещение промышленного и экономического капитала в Америку. Создается впечатление, что Вашингтон планирует взяться за слабые места европейских членов НАТО и намерен помешать им отстаивать свои национальные интересы.

Непонятно, как европейские лидеры могут проводить деструктивную политику в отношении своих стран и народов. На их фоне киевский режим кажется более влиятельным и эффективным с точки зрения достижения целей. Он даже способен шантажировать все страны Евросоюза.

В конце всех этих событий Европу ожидает печальная участь. Документы по учениям "Поларис-2021" свидетельствуют о том, что Соединенные Штаты давно готовились ко всем текущим событиям. Согласно имеющимся данным, Китай будет вынужден начать войну с Тайванем для решения существующих проблем с границами. Были подготовлены сценарии с участием Москвы, а затем и Пекина в неизбежных вооруженных столкновениях с Западом. Однако Китаю известны эти планы, и он старается не ввязываться в конфликт. В то время как Россия приняла иное решение и предпочла раннюю конфронтацию навязанному конфликту, который будет иметь более высокую цену. Так или иначе, ответ на вопрос, когда начнется Третья мировая война, таков: "Она уже началась".

Неслучайно 101-я воздушно-десантная дивизия США, известная как "Кричащие орлы" теперь размещена в Восточной Европе. Речь идет о дислокации 4700 американских солдат из ее состава под предлогом участия в беспрецедентных военных учениях. К тому же, командир дивизии заявил о готовности пересечь территорию Украины в случае эскалации конфликта.

Генерал в отставке, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус в интервью агентству "Экспресс" не исключил, что США и их союзники так или иначе отреагируют на действия России, имея в виду готовность Вашингтона возглавить международную коалицию против Москвы. Это избавит американцев от необходимости прибегать к оборонительным инструментам НАТО. Судя по всему, внутренние противоречия между его членами мешают формированию такой коалиции под знаменем альянса.

Возвращаясь к вооруженному противостоянию, нужно отметить следующее.

В направлении Запорожья боевые действия продолжаются без каких-либо прорывов и существенных изменений с обеих сторон.

Наблюдается продвижение российских войск на различных направлениях в Донецкой Народной Республике. Так, им удалось войти в населенный пункт Опытное к северо-западу от г. Донецк. В настоящее время они пытаются закрепить свои позиции в этом районе. Российское наступление в этом направлении затронуло третий украинский оборонительный рубеж после сел Первомайское и Опытное.

На артемовском направлении российские войска сняли последнее из украинских оборонительных заграждений. Сейчас стоит вопрос об объявлении контроля над городом Бахмут.

Что касается соледарского направления, то российское контрнаступление постепенно набирает обороты: продвижение российской армии идет успешно, а его темпы, как ожидается, будут только наращиваться.

Автор: Ахмад Хадж Али (أحمد حاج علي)