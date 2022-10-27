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ТАСС

Президент Израиля рассказал об ограничениях в отношении помощи Украине

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Президент Израиля Ицхак Герцог
Президент Израиля Ицхак Герцог.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

По словам Ицхака Герцога, они обусловлены соображениями национальной безопасности страны

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Израиль всегда был на стороне Украины, оказывал и продолжает оказывать ей серьезную гуманитарную помощь, но в ряде других сфер эта поддержка серьезно ограничена из-за соображений национальной безопасности еврейского государства. Об этом заявил израильский президент Ицхак Герцог, выступая во вторник в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Я знаю, что эта тема часто обсуждалась, так что давайте скажем прямо. Во-первых, Израиль единодушен с мировым сообществом и Соединенными Штатами на всех международных форумах. Во-вторых, конечно, мы четко заявили, что отвергаем любое нарушение территориальной целостности Украины. Но главное, что Израиль оказывает Украине весьма существенную поддержку в целом ряде сфер, главным образом в гуманитарных вопросах", - сказал он, отвечая на вопрос о формате помощи, которую его страна готова оказывать Киеву.

По уверению Герцога, "если пройти по разным волонтерским и некоммерческим организациям на Украине, иврит там - преобладающий язык". "Мы развернули госпитали, мы прилагаем большие усилия в области психологической и посттравматической помощи, <...> мы поставили медицинское оборудование, украинские солдаты проходят лечение у нас в израильских больницах, мы предложили много оборудования, связанного с гражданскими потребностями, мы также предложили Украине гражданские системы раннего оповещения на случай ракетных атак - это то, в чем у Израиля огромный опыт", - перечислил президент еврейского государства.

"Но есть некоторые вещи, - продолжил Герцог, - которые мы не можем поставить из-за интересов национальной безопасности повышенной важности. Таковы, к слову, правила во многих других странах". "Так что я думаю, что компас, по которому нас судят, иногда искажен, а Израиль делает все, что может, учитывая свои стратегические и оборонные соображения в текущих обстоятельствах", - заключил он.

18 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о том, что его страна направит правительству Израиля официальную ноту с просьбой незамедлительно предоставить Киеву системы противовоздушной обороны. На следующий день глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявил, что еврейское государство вместе со странами НАТО поддерживает Украину, однако по-прежнему не намерено поставлять Киеву вооружение "по оперативным соображениям".

В понедельник Ганц в телефонном разговоре с украинским министром обороны Алексеем Резниковым подтвердил эту позицию Израиля. По его словам, еврейское государство готово поставлять Киеву невоенные защитные средства, но системы вооружения украинской стороне Израиль поставлять не будет. 

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Израиль
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