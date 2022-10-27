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Вестник Мордовии

Финские БТР XA-180 горят так же хорошо, как французские или американские

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Вооруженные формирования киевского режима потеряли первый, поставленный из Финляндии бронетранспортер Sisu XA-180. Во время одной из атак, в зоне ответственности Первого армейского корпуса ДНР, произошел подрыв одной из задействованных противником колесных боевых машин.

Как сообщает проект "РГ: русское оружие", по всей видимости, внутри бэтээра перевозились боеприпасы, которые сдетонировали. В результате изуродованный корпус "сто восьмидесятого" подбросило на несколько метров, и он объятый пламенем рухнул на землю. По всей видимости, экипаж и десант погибли.

Ранее уже появлялись сообщения, об уничтожении такой техники, но при проверке информации оказывалось, что за этот БТР принимали образцы других производителей.

Sisu XA-180 впервые были замечены у неонацистских боевиков середине прошлого месяца. Интересно, что об этих поставках официально никто ничего не сообщал и до сих пор не рассекречено точное число поставленных экземпляров.

Многие эксперты отмечали, что данные "подарки" для ВСУ являются устаревшими, так как при их разработке, в качестве объектов для подражания брались разработанные в 70-е годы германский TPz 1 Fuchs и французский VAB.

Последние, кстати, также перебрасывались на Украину и неоднократно поступала информация об их уничтожении.

Как выяснилось, западная техника не имеет каких-то значительных преимуществ, перед старыми БТР-80, которые остались на Украине после раздела имущества, располагавшихся на ее территории округов Советской Армии.

Тоже самое относится и к выпускавшимся местными предприятиями БТР-3 и БТР-4, они до сих пор страдают различными дефектами и очень часто их бросают по причине различных технических проблем.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Финляндия
Продукция
VAB
БТР-3
БТР-4
БТР-80
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