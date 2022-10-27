Войти
ИноСМИ

Милитаризация Балтийского моря. Кому это выгодно?

307
0
0
Учения Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье
Учения Балтийского флота по высадке морского десанта на необорудованное побережье.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Голенков

Al-Ain: из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО Балтика окажется в эпицентре бури

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО приведет к милитаризации Балтийского моря, пишет Al-Ain. Альянс развернет ядерные силы прямо у границ России. Но Москва не будет сидеть сложа руки и ответит тем же. Скоро Балтийский регион окажется в эпицентре бури.

Милитаризация европейского континента ускоряется из-за снижения благосостояния и страха перед будущим. Ответом станет усиление российского влияния в Балтийском регионе.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО приведет к милитаризации Балтийского моря, ухудшит экономические отношения Германии и России, а также поставит под угрозу стабильность в Арктике.

Если НАТО развернет свои подразделения, включая ядерные силы, прямо у российско-финской границы, Москва не будет сидеть сложа руки. Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс приведет к милитаризации Севера, а Балтийский регион окажется в эпицентре бури.

После диверсий на "Северных потоках", расположенных в Балтийском море, европейские лидеры поняли, что мир вступил в новую эпоху. Что станет с Европой, чья внешняя политика целиком и полностью отдана на службу американским интересам?

Это интересный вопрос. Ответить на него несложно. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что диверсии на газопроводах "Северный поток – 1 " и "Северный поток – 2" показывают, насколько уязвима Европа в плане таких атак. Европейцы, по ее словам, находятся в замешательстве, которое растет день ото дня.

Россия, со своей стороны, не только обвинила Швецию в сокрытии информации о диверсиях на газопроводах, но и заявила, что реальные итоги расследования могут сильно удивить Евросоюз.

Когда президент Франции Эммануэль Макрон возмутился, что США устанавливают цены на газ в три-четыре раза выше, чем он предлагается на внутреннем американском рынке, французские и европейские издания стали писать: "Мы знаем, кто взорвал "Северный поток" и кому это выгодно".

Газопровод Baltic Pipe, проложенный между Норвегией и Польшей через Данию, является важным каналом для диверсификации поставок природного газа на европейские рынки. Здесь необходимо напомнить, что российские власти обвинили несколько государств, в том числе и Польшу, в диверсиях на "Северных потоках".

Норвегия, в свою очередь, приняла военную помощь от Франции, Великобритании и Германии для обеспечения безопасности нефте- и газопроводов. Она запустила беспилотники над Балтийским морем, чтобы защитить эти важные объекты, которые в настоящее время являются "спасательным кругом" для европейских стран.

Вскоре пройдут ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) с участием десятков военных самолетов. Учения пройдут и в Балтийском море.

Россия ответит тем же, и милитаризация ускорится.

Автор: Абдель Джалиль ас-Саид (عبد الجليل السعيد)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Дания
Норвегия
Польша
Россия
США
Финляндия
Франция
Швеция
Проекты
NATO
Арктика
БПЛА
Военные учения
Евросоюз
Ядерный щит
Похожие новости
13.12.2021
Серый занавес сомкнулся вокруг России
13.01.2021
НАТО против России: кто кого переиграет в 2021 году? (Polityka, Польша)
13.12.2019
Европа на заклание
18.06.2019
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
21.05.2015
Инструмент гибридной войны
26.11.2012
Интересы десятков стран сошлись у земной оси
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.10 10:14
  • 36339
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.10 10:07
  • 3
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 27.10 10:03
  • 7
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 27.10 09:37
  • 6
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 27.10 01:55
  • 13
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 27.10 01:07
  • 1
Дроны научат выявлять подозрительные объекты при помощи самообучающейся программы Ростеха
  • 27.10 00:23
  • 2
Позывной «Космос»: Дмитрий Рогозин «нашёлся» в зоне проведения специальной военной операции
  • 26.10 19:29
  • 3
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены
  • 26.10 13:47
  • 2
Передаваемые Украине американские ЗРК HAWK назвали старыми
  • 26.10 09:26
  • 3
Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил
  • 26.10 09:24
  • 1
Российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ
  • 25.10 23:16
  • 7
Водородная бомба против Starlink: в Китае разработали радикальный способ борьбы с назойливыми спутниками
  • 25.10 23:15
  • 1
Двенадцать волн «утилизации», невозвратные потери ВСУ достигли почти 400 тыс.
  • 25.10 23:14
  • 4
Маск назвал Каспарова идиотом за критику его мирного плана по Украине
  • 25.10 15:36
  • 2
Сергей Чемезов: «Стране нужны самолеты, и они обязательно будут»