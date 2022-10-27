Al-Ain: из-за вступления Финляндии и Швеции в НАТО Балтика окажется в эпицентре бури

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО приведет к милитаризации Балтийского моря, пишет Al-Ain. Альянс развернет ядерные силы прямо у границ России. Но Москва не будет сидеть сложа руки и ответит тем же. Скоро Балтийский регион окажется в эпицентре бури.

Милитаризация европейского континента ускоряется из-за снижения благосостояния и страха перед будущим. Ответом станет усиление российского влияния в Балтийском регионе.

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО приведет к милитаризации Балтийского моря, ухудшит экономические отношения Германии и России, а также поставит под угрозу стабильность в Арктике.

Если НАТО развернет свои подразделения, включая ядерные силы, прямо у российско-финской границы, Москва не будет сидеть сложа руки. Вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс приведет к милитаризации Севера, а Балтийский регион окажется в эпицентре бури.

После диверсий на "Северных потоках", расположенных в Балтийском море, европейские лидеры поняли, что мир вступил в новую эпоху. Что станет с Европой, чья внешняя политика целиком и полностью отдана на службу американским интересам?

Это интересный вопрос. Ответить на него несложно. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что диверсии на газопроводах "Северный поток – 1 " и "Северный поток – 2" показывают, насколько уязвима Европа в плане таких атак. Европейцы, по ее словам, находятся в замешательстве, которое растет день ото дня.

Россия, со своей стороны, не только обвинила Швецию в сокрытии информации о диверсиях на газопроводах, но и заявила, что реальные итоги расследования могут сильно удивить Евросоюз.

Когда президент Франции Эммануэль Макрон возмутился, что США устанавливают цены на газ в три-четыре раза выше, чем он предлагается на внутреннем американском рынке, французские и европейские издания стали писать: "Мы знаем, кто взорвал "Северный поток" и кому это выгодно".

Газопровод Baltic Pipe, проложенный между Норвегией и Польшей через Данию, является важным каналом для диверсификации поставок природного газа на европейские рынки. Здесь необходимо напомнить, что российские власти обвинили несколько государств, в том числе и Польшу, в диверсиях на "Северных потоках".

Норвегия, в свою очередь, приняла военную помощь от Франции, Великобритании и Германии для обеспечения безопасности нефте- и газопроводов. Она запустила беспилотники над Балтийским морем, чтобы защитить эти важные объекты, которые в настоящее время являются "спасательным кругом" для европейских стран.

Вскоре пройдут ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию "Стойкий полдень" (Steadfast Noon) с участием десятков военных самолетов. Учения пройдут и в Балтийском море.

Россия ответит тем же, и милитаризация ускорится.

Автор: Абдель Джалиль ас-Саид (عبد الجليل السعيد)