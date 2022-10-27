Президент Израиля показал фото, якобы доказывающие применение иранских БПЛА на Украине

Барражирующий боеприпас "Герань-2" пикирует на один из объектов в Киеве 17.10.2022.

Ицхак Герцог находится с официальным визитом в США

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Президент Израиля Ицхак Герцог, находящийся с визитом в США, представил во вторник американской публике фотоснимки, якобы подтверждающие факты применения иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Украине.

"Иран категорически отрицал, что поставляет беспилотники для войны против Украины. <...> Я покажу вам два слайда, которые однозначно доказывают, что Иран и иранские беспилотники участвуют в войне на Украине", - сказал израильский президент, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Я хочу подчеркнуть, что Иран, конечно, отвергая эти слайды, продолжает поставлять эти беспилотники, и они совершают атаки по всей Украине с использованием этих беспилотников-камикадзе, которые предназначены для того, чтобы сеять разорение в больших масштабах", - утверждал он.

На первом слайде были показаны две пары фотографий: на одной из них, предположительно, запечатлены иранские БПЛА "Шахед-136", на другой - якобы найденные на Украине обломки российских беспилотников "Герань-2". На втором слайде - еще две фотографии: предположительно, двигатель БПЛА "Шахед-136" и снимок, якобы сделанный на Украине, где на земле была найдена внешне похожая двигательная установка. По версии израильского президента, на всех этих снимках запечатлены идентичные аппараты. Это, согласно его утверждению, служит доказательством применения иранской техники в боевых действиях на Украине.

"Это только верхушка айсберга огромного массива разведывательной информации, включая тайные разведданные. Мы можем показать это. Но надо признать: Иран участвует в войне на Украине, совершая действия против народа Украины и причиняя огромные мучения и боль", - полагает президент еврейского государства.

Герцог прибыл с визитом в США во вторник. Ранее его канцелярия сообщила, что во время своего пребывания в Соединенных Штатах израильский президент намерен продемонстрировать чиновникам вашингтонской администрации материалы, якобы подтверждающие использование иранских БПЛА в районах боевых действий на Украине.

В августе газета The Washington Post опубликовала статью, в которой утверждалось, что Иран поставляет России свои беспилотники. Впоследствии подобные утверждения исходили и от представителей американской администрации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросом.

Песков также заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке иранских беспилотников Россией, этот вопрос нужно переадресовать Минобороны. Он подчеркнул, что РФ использует БПЛА отечественного производства.

В конце сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что Тегеран не поддерживает ни одну из сторон конфликта на Украине и выступает против поставок иностранных вооружений как Киеву, так и Москве.