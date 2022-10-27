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ТАСС

Иран считает незаконным расследование ООН об использовании БПЛА на Украине

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Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана.
Источник изображения: © РИА Новости / Антон Быстров

Украина и западные страны обвиняют Иран в нарушении резолюции 2231

ТЕГЕРАН, 25 октября. /ТАСС/. Тегеран считает незаконным расследование ООН о возможном использовании иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для нанесения ударов по территории Украины. Об этом говорится в письме постоянного представителя Ирана при ООН Амида Саида Иравани генсеку организации Антониу Гутерришу, опубликованном во вторник агентством IRNA.

Ранее Великобритания, Германия и Франция направили в секретариат ООН письмо с призывом провести расследование обвинений Ирана в поставке беспилотников России для последующего применения на Украине. Позиция этих стран заключается в том, что резолюция 2231 запрещает Ирану торговлю конкретными видами продукции без получения одобрения Совета Безопасности ООН на эти изделия. Положения резолюции не распространяются на беспилотники, однако западные страны полагают, что секретариат ООН может расследование в отношении Ирана.

Иравани назвал информацию, приведенную в письме Великобритании, Германии и Франции, "необоснованной и ошибочной". По его мнению, авторы обращения пытаются установить "искусственную связь между резолюцией и использованием беспилотных летательных аппаратов в продолжающемся конфликте на Украине", чтобы оправдать беспочвенные обвинения в адрес Ирана.

"Что касается просьбы к секретариату провести так называемое расследование в рамках резолюции 2231 <...>, то я хотел бы подчеркнуть, что сама резолюция не дает никаких правовых оснований для такого расследования", - отмечается в письме Иравани. "В этих условиях Иран предостерегает секретариат от проведения незаконного расследования или участия в любой деятельности, направленной на продвижение и реализацию "инструкций" западных государств", - заключил он.

Украина и западные страны обвиняют Иран в поставках России беспилотников для использования на Украине, что, согласно их позиции, является нарушением резолюции 2231, одобрившей Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Они просят отправить на Украину миссию ООН для изучения происхождения беспилотников. Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявлял, что у ООН нет мандата проводить подобные расследования, и если оно будет предпринято, то Россия пересмотрит отношения с секретариатом ООН. 

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Великобритания
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Проекты
БПЛА
Ядерный щит
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