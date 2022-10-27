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РИА Новости

РФ предложила образовать комиссию по вопросу о биолабораториях на Украине

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Здание постпредства России при ООН в Женеве
Здание постпредства России при ООН в Женеве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

РФ предложила образовать комиссию по расследованию данных о биолабораториях на Украине

МОСКВА, 25 октября/ Радио Sputnik. Россия внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции, предполагающий образование комиссии для расследования ситуации с работой биолабораторий на Украине на предмет нарушения Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия (КБТО), передает РИА Новости.

Согласно проекту резолюции, СБ ООН "постановляет сформировать комиссию в составе всех членов Совета безопасности для того, чтобы расследовать представленные в жалобе РФ претензии к США и Украине, касающиеся соблюдения обязательств по Конвенции в контексте деятельности биологических лабораторий на украинской территории".

Кроме того, проект документа предписывает представить Совету Безопасности доклад с рекомендациями к 30 ноября и информировать о результатах расследования страны-участники КБТО на ее Обзорной конференции в Женеве.

Ранее радио Sputnik сообщило, что Вашингтон "принял полноценное и добросовестное участие" в совещании стран КБТО по поводу деятельности биолабораторий на Украине.

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Страны
Россия
США
Украина
Компании
ООН
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