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ТАСС

Сунак заверил Зеленского, что Лондон продолжит поддерживать Киев на прежнем уровне

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
Источник изображения: Илья Дмитрячев/ ТАСС

Премьер-министр Великобритании провел телефонный разговор с президентом Украины

ЛОНДОН, 25 октября. /ТАСС/. Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, заверив его в том, что Лондон продолжит оказывать Киеву поддержку на прежнем уровне. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник премьерской канцелярией по итогам разговора.

"Премьер-министр заявил, что в период его пребывания у власти Соединенное Королевство продолжит оказывать Украине столь же мощную поддержку, что и всегда, а президент Зеленский может рассчитывать на сохранение солидарности британского правительства", - говорится в документе.

В заявлении отмечается, что обе стороны поддержали "продолжение политики экономических санкций" против РФ с целью сохранять давление на Москву.

Сунак заявил, что надеется на "скорую личную встречу" с Зеленским. Он также подчеркнул "важную роль работы, которую МАГАТЭ осуществляет на Украине, чтобы обеспечить безопасность ядерных объектов и прозрачность при распространении любой дезинформации". 

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Великобритания
Россия
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Ядерный щит
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