Сунак заверил Зеленского, что Лондон продолжит поддерживать Киев на прежнем уровне

Премьер-министр Великобритании провел телефонный разговор с президентом Украины

ЛОНДОН, 25 октября. /ТАСС/. Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, заверив его в том, что Лондон продолжит оказывать Киеву поддержку на прежнем уровне. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник премьерской канцелярией по итогам разговора.

"Премьер-министр заявил, что в период его пребывания у власти Соединенное Королевство продолжит оказывать Украине столь же мощную поддержку, что и всегда, а президент Зеленский может рассчитывать на сохранение солидарности британского правительства", - говорится в документе.

В заявлении отмечается, что обе стороны поддержали "продолжение политики экономических санкций" против РФ с целью сохранять давление на Москву.

Сунак заявил, что надеется на "скорую личную встречу" с Зеленским. Он также подчеркнул "важную роль работы, которую МАГАТЭ осуществляет на Украине, чтобы обеспечить безопасность ядерных объектов и прозрачность при распространении любой дезинформации".