НАТО рассчитывает на укрепление сотрудничества с Великобританией

Глава НАТО предполагает плотное взаимодействие альянса с новым правительством Великобритании

После прошедших выборов в Великобритании генсек Североатлантического союза Йенс Столтенберг поздравил Риши Сунака с избранием на пост премьер-министра и выразил надежду на укрепление связей НАТО и Британии, а также на их тесное сотрудничество в деле укрепления Северо-Атлантического блока.

"Я надеюсь на сотрудничество с вами, знаю, что могу рассчитывать на постоянную лидирующую роль Великобритании в укреплении нашего альянса и в поддержке Украины", — такой пост появился в личном Twitter-аккаунте генсека.

На днях Риши Сунак вступил в должность главы кабинета министров Великобритании и избран главой партии консерваторов в парламенте страны.