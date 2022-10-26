В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников

Концерн «Алмаз-Антей» выпустит 1000 квадрокоптеров до конца года. Заявлено, что они будут дешевле импортных аналогов

В Санкт-Петербурге на площадке Обуховского завода концерна «Алмаз-Антей» стартовало серийное производство многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), предназначенных для гражданского рынка. Об этом сообщает Минпромторг России. До конца текущего года планируется выпуск 1 тыс. беспилотников — первые 400 аппаратов будут собраны уже в ноябре. Ещё в начале августа этого года стало известно, что «Алмаз-Антей» запустил в опытное производство многофункциональный лёгкий беспилотник. Тогда было разработано несколько типов БПЛА, которые управлялись со смартфона, планшета или ноутбука и поддерживали режим управления с видом от первого лица. Сейчас речь идёт о серийном выпуске моделей для гражданского рынка.

Разработка выполнена по схеме «квадрокоптер», в производстве используются российские современные материалы (карбон, наполненные полимеры и др.) и применяются аддитивные технологии (3D-печать), что обеспечивает БПЛА высокую прочность и малый вес, отмечает производитель. Аппарат можно использовать при сильных ветровых нагрузках и отрицательных температурах, он поставляется в водонепроницаемом кейсе. В комплект входит всё необходимое: сам БПЛА, два сменных аккумулятора, планшетный компьютер с установленным программным обеспечением, пульт управления, комплект для передачи видео на мобильное устройство, запасные лопасти и ключ для их установки, соединительные кабели и зарядные устройства. Заряжать дрон можно как от обычной розетки, так и от аккумулятора автомобиля.

Старт продаж отечественного гражданского БПЛА состоится до конца этого года, предварительная стоимость полного комплекта пока не уточняется, но заявлено, что она значительно ниже представленных на рынке зарубежных аналогов. Уже сейчас возможно размещение предварительного заказа на производство дронов. Также начата работа по совершенствованию летательных аппаратов для оснащения их дополнительными возможностями, а в следующем году запланировано расширение линейки и наращивание производства БПЛА такого типа, сообщает источник.