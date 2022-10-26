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В ОЭЗ «Технополис Москва» началось производство микросхем для промышленных устройств и робототехники

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В ОЭЗ «Технополис Москва»
В ОЭЗ «Технополис Москва».
Источник изображения: technomoscow.ru

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – «Зеленоградский нанотехнологический центр» (АО «ЗНТЦ») – начал выпускать импортозамещающую микроэлектронику для промышленной автоматики, робототехники и других высокотехнологичных отраслей. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Предприятие начинает мелкосерийное производство интегральных микросхем, предназначенных для контроля угла поворота в системах управления различных объектов, в том числе промышленных устройств и бытовой техники. Также разработка будет использоваться в робототехнике. Кроме того, она может применяться в автомобильной отрасли, в системах электронного управления двигателем, для корректировки положения фар и угла наклона кресел, — рассказал Владислав Овчинский.

Он добавил, что компания является резидентом ОЭЗ Москвы более 10 лет – с 2011 года. За это время она выручила от продажи продукции и разработок 3,4 миллиарда рублей.







Предприятия, имеющие статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва», получают дополнительную поддержку. Они освобождены от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, ставка налога на прибыль для них снижена до двух процентов. Кроме того, с ввозимых ими товаров не взымаются таможенные сборы.

Предприятия микроэлектронной отрасли составляют большинство среди резидентов особой экономической зоны Москвы. Сегодня их свыше 30. Именно они вносят наиболее ощутимый вклад в развитие столичной высокотехнологичной промышленности. Только за первую половину 2022 года сумма их инвестиций выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года в 15 раз — с 700 миллионов до 11 миллиардов рублей. В частности, «Зеленоградский нанотехнологический центр» с 2011 года вложил в свое развитие около трех миллиардов рублей, — подчеркнул генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Разработки «ЗНТЦ» соответствуют зарубежным аналогам. Специалисты предприятии при их создании использовали собственные технические решения.

В настоящее время одной из приоритетных задач «Зеленоградского нанотехнологического центра» является разработка технологий и последующая организация мелкосерийного производства конкурентоспособной микроэлектронной продукции для обеспечения независимости от зарубежных производителей электронной компонентной базы, — добавила руководитель департамента продаж АО «ЗНТЦ» Елена Хаханина.

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