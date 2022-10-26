В зарубежной прессе пишут о количестве сбитых дронов «Герань-2»

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После начала мобилизации в ВС РФ и диверсии на Крымском мосту спецоперация на Украине была возглавлена новым командующим и вошла в новую фазу, в рамках которой, в частности, развернулось методичное уничтожение энергетической инфраструктуры киевского режима. Массовые налёты на тыловые объекты незалежной на Западе окрестили «ракетным наступлением Суровикина».

Активное участие в воздушных атаках ударных беспилотников стало неожиданностью для ВСУ, которые не в состоянии справиться с новой угрозой. Однако украинской и западной общественности киевский режим пытается продемонстрировать свою боеспособность, заявляя о том, что средства ПВО отлично справляются с задачей ликвидации дронов-камикадзе – речь идёт о якобы сотнях сбитых БПЛА.

Если рядовые жители незалежной готовы поверить в победные реляции властей, закрывая глаза на ставшими постоянными сбои электричества, то за рубежом, особенно в военно-тематической прессе, подобные утверждения вызывают изрядный скепсис. Многие обозреватели считают, что реальное количество уничтоженных беспилотников составляет всего несколько единиц.

Украинцы утверждают, что на данный момент сбили 223 иранских беспилотника [имеется ввиду «Герань-1/2»]. В лучшем случае это довольно сильное преувеличение. Подтверждённое количество сбитых Shahed-136 и других БПЛА иранского происхождения до сих пор можно пересчитать по пальцам двух рук

- отмечается в издании Pucará Defensa.

Подтверждено то, что за последние недели были сбиты не более десятка таких дронов из более чем двухсот использованных. Общая эффективность превышает 95 процентов.