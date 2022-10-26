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ТАСС

Economist: удары России по энергетическим объектам Украины выглядят эффективными

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Над украинской энергетикой сгущаются тучи
Над украинской энергетикой сгущаются тучи.
Источник изображения: Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным издания, цели были выбраны тщательно

ЛОНДОН, 25 октября. /ТАСС/. Удары России по объектам энергетической инфраструктуры Украины представляются "компетентными и эффективными". Об этом говорится в опубликованной в понедельник статье британского журнала The Economist.

Затронув тему энергетической безопасности Украины, издание привело мнение исполнительного директора украинского энергохолдинга "ДТЭК Энерго" Дмитрия Сахарука. "Я думаю, что некоторые профессионалы из энергетического сектора РФ помогали своим военным", - сказал он. "Они тщательно выбирали цели; они сделали это очень методологически", - отметил Сахарук.

Президент России Владимир Путин 10 октября на совещании с членами Совета безопасности объявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам военного управления, связи и энергетики Украины. Он также предупредил Киев, что если украинские власти будут пытаться продолжать осуществлять теракты на территории РФ, то ответы будут жесткими. 

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Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
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