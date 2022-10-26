Авианосец ВМС США "Джордж Буш" осуществляет патрулирование в Адриатике

Самолет F/A-18F Super Hornet взлетает с палубы авианосца George H.W. Bush во время операции "Inherent Resolve".

Лондон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS George Bush, находящаяся в Восточном Средиземноморье, проводит патрулирование в районе Адриатики, следует из данных Военно-морского института США.

В настоящее время она находится вблизи Хорватии. Палубная авиация выполняет регулярные патрульные полеты в регионе Балкан.

По сообщению 6-го оперативного флота США, на минувшей неделе истребители-бомбардировщики F/A-18E Super Hornet с авианосца USS George Bush провели учебные полеты к юго-западу от Украины в небе Румынии. Они осуществлялись в рамках натовских учений Neptune Strike, в ходе которых были также задействованы временно размещенные в Румынии канадские истребители CF-18 Hornets.

Американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем USS George Bush, находящаяся в Восточном Средиземноморье, выполняет операции вблизи Балкан уже несколько недель.

В состав группы, вошедшей 25 августа в Средиземное море, помимо авианосца, входят ракетный крейсер USS Leyte Gulf и четыре эсминца - USS Nitze, USS Farragut, USS Truxtun и USS Delbert Black. Кроме того, в ее состав также входит ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами Tomahawk.

Авианосец несет около 90 палубных самолетов и вертолетов, в том числе четыре эскадрильи из 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18.