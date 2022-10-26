Ростех провел более 5000 лекций с помощью собственной системы видео-конференц-связи

Система защищенной видео-конференц-связи IVA AVES, совместный продукт НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» холдинга «Росэлектроника» и НТЦ «ХайТэк», обеспечила проведение более чем 5000 совещаний и лекций на предприятиях Ростеха. Решение позволяет организовать защищенную коммуникацию вне зависимости от места нахождения и используемой техники, а также продемонстрировать любые документы и при этом обеспечить защиту обрабатываемой информации и сохранение ее высокого качества.

Экосистема продуктов IVA включает в себя аппаратно-программный комплекс защищенной видео-конференц-связи IVA AVES S и видеотерминал IVA LARGO. Для создания виртуальной инфраструктуры на базе универсальных серверных платформ концерн «Автоматика» разработал серию платформ виртуализации Veil – корпоративную облачную платформу Veil и платформу виртуализации рабочих столов VDI. Все решения включены в Единый реестр российских программ (ЕРРП) и имеют действующие сертификаты ФСТЭК и МО России.

«Система видео-конференц-связи, разработанная нашими специалистами, является полностью отечественным продуктом и успешно используется на предприятиях Ростеха. В среднем на одном совещании присутствует до 300 человек. IVA AVES является прекрасной альтернативой зарубежным системам видео-конференц-связи и позволяет обеспечить конфиденциальность переговоров», – рассказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.