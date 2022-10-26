Войти
Ростех

Ростех провел более 5000 лекций с помощью собственной системы видео-конференц-связи

260
0
0

Система защищенной видео-конференц-связи IVA AVES, совместный продукт НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» холдинга «Росэлектроника» и НТЦ «ХайТэк», обеспечила проведение более чем 5000 совещаний и лекций на предприятиях Ростеха. Решение позволяет организовать защищенную коммуникацию вне зависимости от места нахождения и используемой техники, а также продемонстрировать любые документы и при этом обеспечить защиту обрабатываемой информации и сохранение ее высокого качества.

Экосистема продуктов IVA включает в себя аппаратно-программный комплекс защищенной видео-конференц-связи IVA AVES S и видеотерминал IVA LARGO. Для создания виртуальной инфраструктуры на базе универсальных серверных платформ концерн «Автоматика» разработал серию платформ виртуализации Veil – корпоративную облачную платформу Veil и платформу виртуализации рабочих столов VDI. Все решения включены в Единый реестр российских программ (ЕРРП) и имеют действующие сертификаты ФСТЭК и МО России.

«Система видео-конференц-связи, разработанная нашими специалистами, является полностью отечественным продуктом и успешно используется на предприятиях Ростеха. В среднем на одном совещании присутствует до 300 человек. IVA AVES является прекрасной альтернативой зарубежным системам видео-конференц-связи и позволяет обеспечить конфиденциальность переговоров», – рассказал генеральный директор концерна «Автоматика» Андрей Моторко.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Масштаб НИИ
Минoбороны РФ
Ростех
Росэлектроника
Похожие новости
19.10.2021
Гражданские инновации от лидера военной электроники
25.01.2021
Новейшие комплексы артиллерийской разведки "Пенициллин" впервые поступили в войска
20.01.2021
Российские военные впервые провели сетецентрические учения
16.04.2019
"Росэлектроника" на MILEX-2019 покажет системы связи для военных с помощью дополненной реальности
15.01.2014
Первый заместитель гендиректора Ростеха Алексей Алешин назначен главой Ростехнадзора
04.04.2013
Решение расширенного совещания руководителей предприятий радиоэлектронной промышленности 27 марта 2013 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.10 09:19
  • 4
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева
  • 26.10 09:14
  • 1
Позывной «Космос»: Дмитрий Рогозин «нашёлся» в зоне проведения специальной военной операции
  • 26.10 08:30
  • 36213
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.10 08:05
  • 12
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 26.10 06:41
  • 1
Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил
  • 26.10 05:47
  • 2
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 26.10 05:43
  • 2
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены
  • 26.10 05:38
  • 3
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 25.10 23:16
  • 7
Водородная бомба против Starlink: в Китае разработали радикальный способ борьбы с назойливыми спутниками
  • 25.10 23:15
  • 1
Двенадцать волн «утилизации», невозвратные потери ВСУ достигли почти 400 тыс.
  • 25.10 23:14
  • 4
Маск назвал Каспарова идиотом за критику его мирного плана по Украине
  • 25.10 15:36
  • 2
Сергей Чемезов: «Стране нужны самолеты, и они обязательно будут»
  • 25.10 13:39
  • 1
Министр обороны Румынии подал в отставку после слов об Украине
  • 25.10 13:27
  • 1
Кому нужна малочисленная армия
  • 25.10 11:48
  • 0
Эксперт: “Ключевым триггером роста цен во всем остается повышение цен на энергоресурсы”