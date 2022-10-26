Академия «Калашников» откроет учебный центр профессионального образования

Академия «Калашников» расширяет возможности в образовательной сфере. Получена лицензия для обучения по программам дополнительного профессионального образования и обучения рабочим профессиям.

В настоящее время технопарк реализует программы дополнительного образования старших школьников по шести направлениям. Учитывая опыт в открытии, запуске и функционировании образовательного учреждения, Академия готова создать универсальный центр для оказания услуг в области профессионального и дополнительного образования взрослых, в первую очередь, рабочих и сотрудников производственных площадок группы компаний.

Заместитель генерального директора по персоналу и организационному развитию Концерна «Калашников» Евгения Баширова выступила летом 2022 года с инициативой создания единого образовательного центра для предприятий ГК «Калашников» на базе Академии «Калашников». В сентябре Академия получила лицензию на осуществление подобной деятельности.

«Безусловно, получение лицензии — это только начало. Сейчас мы работаем над созданием организационной структуры, подбором опытных преподавателей и аккредитацией программ подготовки», — уточнила Евгения Баширова.

«Работа центра позволит решить ряд актуальных проблем и обеспечить необходимое обучение и переобучение сотрудников всех предприятий Группы компаний», — сообщила директор ЧОУ ДПО «Академия «Калашников» Альфия Коньшина.

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