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Федеральный электронный справочник "Оружие России"

Шесть премьер «Диагностики-М» на «Интерполитех-2022»

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Стенд компании «Диагностика-М»
Стенд компании «Диагностика-М» на международной выставке «Интерполитех-2022».
Источник изображения: tsnk.ru

Компания «Диагностика-М» на международной выставке «Интерполитех-2022» впервые представила вниманию профессионального сообщества сразу шесть своих новых разработок.

Во-первых, была продемонстрирована рабочая модель нового интроскопа конвейерного типа с искусственным интеллектом. Современная модификация досмотровой установки ТС-СКАН 6040 теперь может не только выявлять опасные и запрещенные к проносу предметы целиком, но и находить их отдельные компоненты. Аналогичное оборудование других российских производителей подобной опцией не располагает.


На стенде компании «Диагностика-М».
Источник: tsnk.ru

Во-вторых, в экспозиции предприятия был представлен самый компактный интроскоп под брендом ТСНК - ТС-СКАН 5030. Посетители выставки получили возможность собственными глазами оценить удобные габариты этой установки, благодаря чему ее можно использовать даже в небольших по площади помещениях без потери качества досмотра.

В-третьих, на стенде компании разместилась микродозовая установка персонального досмотра ПЕРСОНА-СКАН, имеющая, в отличие от «малютки» ТС-СКАН 5030, весьма солидные размеры и вес. Эта техника позволяет получать проекционное рентгеновское изображение человека в полный рост и выявлять запрещенные предметы не только скрытые под его одеждой, но и находящиеся в полостях тела.


Стенд компании «Диагностика-М» на международной выставке «Интерполитех-2022».
Источник: tsnk.ru

В-четвертых, в выставочной экспозиции нашлось место и новому пешеходному радиационному монитору ПРМ-21, предназначенному для обнаружения ядерных материалов и радиоактивных веществ, который обеспечивает надежную защиту от террористических угроз подобного типа.

В-пятых, посетители выставки смогли не только увидеть, но даже и подержать ручной металлодетектор VIDECT-HH - первый в продуктовой линейке ТСНК прибор с таким функционалом. Ранее при необходимости поставки полного комплекта досмотрового оборудования «Диагностика-М» использовала ручные метеллодетекторы предприятий-партнеров, а теперь компания располагает собственным изделием подобного типа.

В-шестых, некоторые посетители специально приходили на стенд «Диагностики-М», чтобы увидеть первую в мире систему раздельного обнаружения опасных предметов из металлов и углепластиков ВИДЕКТ-СМ-21. К этому новому слову техники, не имеющему аналогов на международном рынке, активно проявляли интерес многие российские и иностранные гости выставки.

В целом, как отмечают эксперты отрасли, посетившие «Интерполитех-2022», компания «Диагностика-М» в этом году встречает свое 30-летие целым рядом серьезных высокотехнологичных разработок, инновационных для рынка технических средств безопасности, что создает надежную основу для дальнейшего успешного развития предприятия.

Компания «Диагностика-М»

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