Президент Болгарии выступил против предоставления оружия Украине

Румен Радев подтвердил, что это нарушит боевой потенциал республики

СОФИЯ, 25 октября. /ТАСС/. Президент Болгарии Румен Радев выступил против предоставления Украине вооружений болгарской армии, подтвердив, что это нарушит боевой потенциал республики.

"Вы верите, что люди, которые предлагают подобные решение, когда нибудь сами возьмут оружие в руки и будут рисковать своей жизнью за Болгарию? - поинтересовался глава государства у журналистов на состоявшемся во вторник брифинге. - Я в это не верю, поэтому призываю в очередной раз к разуму и ответственности".

"Первоочередная задача болгарского парламента обеспечить комплектацию болгарской армии и ее модернизацию, которая буксует на протяжении многих лет", - указал Радев. Он призвал депутатов принять решения, которые обеспечат полноценную подготовку болгарских военнослужащих и совместимость подразделений с войсками союзников.

Комментарий главы государства последовал в ответ на вопрос журналистов о заявлениях политиков, которые после начала работы нового парламента объявили об инициативах по принятию законопроекта, разрешающего передачу оружия Украине. Ранее болгарский законодательный орган принял решение об оказании Украине военно-технической помощи.