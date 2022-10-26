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ЦАМТО

Президент Швейцарии Кассис заявил, что страна не будет поставлять оружие Украине

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Швейцарские военнослужащие во время учений в 2007 году.
Швейцарские военнослужащие во время учений в 2007 году.
Источник изображения: swissinfo.ch

ЦАМТО, 25 октября. Президент Швейцарии Иньяцио Кассис еще раз подтвердил, что его страна не будет поставлять оружие Украине из-за своего нейтралитета, даже если Швейцария поддерживает Киев, передает "РИА Новости".

"Швейцария остается надежным партнером. Мы концентрируем наши усилия на тех областях, где наша добавленная стоимость наиболее важна и где наш опыт наиболее полезен. Как нейтральная страна, мы не поставляем оружие", – сказал он на международной экспертной конференции в Берлине по восстановлению, реконструкции и модернизации Украины.

И.Кассис добавил, что Швейцария признает территориальную целостность и национальный суверенитет Украины, и призвал к диалогу между заинтересованными сторонами, чтобы помочь в восстановлении страны на основе "плана Маршалла".

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Украина
Швейцария
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