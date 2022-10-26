Президент Путин: снаряжение для участников спецоперации должно быть удобным и современным

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Снаряжение, спецсредства и оборудование для участников специальной военной операции должно не просто быть в наличии, но и быть удобным, эффективным и современным, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.

По его словам, в работе нельзя исходить только из установленных ранее нормативов, они могли уже устареть, так как создавались в других условиях, нужно ориентироваться на реальные потребности, на реальную ситуацию.

"В снаряжении, что касается непосредственно специальной военной операции, снаряжение, специальные средства, другое специальное оборудование должны быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными. И по каждому направлению должен быть определен четкий и конкретный план работы", - отметил Путин.