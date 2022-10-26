Войти
РИА Новости

Путин: снаряжение для участников спецоперации должно быть удобным

298
0
0
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Зарембо

Президент Путин: снаряжение для участников спецоперации должно быть удобным и современным

МОСКВА, 25 окт - РИА Новости. Снаряжение, спецсредства и оборудование для участников специальной военной операции должно не просто быть в наличии, но и быть удобным, эффективным и современным, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.

По его словам, в работе нельзя исходить только из установленных ранее нормативов, они могли уже устареть, так как создавались в других условиях, нужно ориентироваться на реальные потребности, на реальную ситуацию.

"В снаряжении, что касается непосредственно специальной военной операции, снаряжение, специальные средства, другое специальное оборудование должны быть не просто в наличии, они должны быть современными, удобными и эффективными. И по каждому направлению должен быть определен четкий и конкретный план работы", - отметил Путин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
22.07.2021
На МАКС-21 премьера Ростеха - легкий истребитель пятого поколения
04.08.2020
Ударный беспилотник "Охотник" начнут серийно поставлять в 2024 году
01.06.2020
Репетиции парада Победы начнутся 8 июня
17.03.2020
Подтвердил участие: Мадуро приедет на Парад в Москву
15.06.2009
Волжские крылья
02.07.2008
70% на технику. Владимир Путин пообещал, что в 2015 г. 70% оборонного бюджета будет тратиться на развитие Вооруженных сил. То есть на закупку оружия
03.07.2007
'Булава' наконец стала управляемой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.10 09:14
  • 1
Позывной «Космос»: Дмитрий Рогозин «нашёлся» в зоне проведения специальной военной операции
  • 26.10 08:30
  • 36213
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.10 08:05
  • 12
Борисов: космическая отрасль должна перейти к конвейерному производству спутников
  • 26.10 06:41
  • 1
Сергей Собянин будет координировать регионы по обеспечению потребностей Вооруженных сил
  • 26.10 05:47
  • 2
Медведев провел совещание на "Уралвагонзаводе"
  • 26.10 05:43
  • 2
Мантуров: предварительные данные по стоимости Российской орбитальной станции уже получены
  • 26.10 05:38
  • 3
В Санкт-Петербурге стартовало серийное производство гражданских беспилотников
  • 25.10 23:16
  • 7
Водородная бомба против Starlink: в Китае разработали радикальный способ борьбы с назойливыми спутниками
  • 25.10 23:15
  • 1
Двенадцать волн «утилизации», невозвратные потери ВСУ достигли почти 400 тыс.
  • 25.10 23:14
  • 4
Маск назвал Каспарова идиотом за критику его мирного плана по Украине
  • 25.10 15:36
  • 2
Сергей Чемезов: «Стране нужны самолеты, и они обязательно будут»
  • 25.10 13:39
  • 1
Министр обороны Румынии подал в отставку после слов об Украине
  • 25.10 13:27
  • 1
Кому нужна малочисленная армия
  • 25.10 11:48
  • 0
Эксперт: “Ключевым триггером роста цен во всем остается повышение цен на энергоресурсы”
  • 25.10 11:21
  • 3
"Работы находятся на завершающей стадии". РИА Новости узнали о "грязной бомбе" Киева