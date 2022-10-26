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РИА Новости

Путин: целевые задания по СВО должны были быть готовы уже сегодня

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Бабушкин

Путин: целевые задания по СВО должны были представить сегодня, но их нет

МОСКВА, 25 октября/ Радио Sputnik. Целевые задания в рамках специальной военной операции должны были представить уже сегодня, но пока их нет, заявил президент РФ Владимир Путин.

Во вторник глава государства провел совещание с правительственным координационным советом по обеспечению потребностей войск.

"Напомню, что уже к сегодняшнему дню координационный совет должен был бы сформировать целевые задания по отдельным направлениям деятельности, пока этих целевых заданий нет, но я не сомневаюсь, что они в ближайшее время поступят", – цитирует Путина РИА Новости.

Также президент РФ призвал нарастить темпы работы по всем направлениям и напомнил о необходимости "предельно реалистичной оценки ситуации и положения дел в целом".

Ранее радио Sputnik сообщило, что Владимир Путин поручил подготовить проект задач для совета по нуждам участников СВО.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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