Либералы призвали Байдена пересмотреть украинскую стратегию

Читатели WP: в Конгрессе вслух сказали об Украине то, о чем многие только думают

Видные однопартийцы президента Байдена призвали его кардинально сменить подход к тому, что происходит на Украине, пишет The Washington Post. Сам же он, наоборот, изо всех сил пытается сохранить поддержку военных действий на фоне напряженной ситуации, которую сулит региону грядущая зима. Кроме того, республиканцы угрожают урезать выплаты Украине, если возьмут большинство в Конгрессе.

Группа из тридцати либералов Палаты представителей призвала президента Байдена кардинально изменить стратегию США в конфликте на Украине и начать прямые переговоры с Россией. Это первый случай, когда видные однопартийцы призвали его сменить подход.

Письмо в Белый дом усугубляет внутреннее давление на Байдена. Сам же он, наоборот, изо всех сил пытается сохранить поддержку военных действий на фоне напряженной ситуации, которую сулит региону грядущая зима. Кроме того, республиканцы угрожают урезать поддержку Украине, если возьмут большинство в Конгрессе.

В своем письме тридцать демократов во главе с председателем Прогрессивной группы Конгресса Прамилой Джаяпал из штата Вашингтон призвали Байдена сочетать беспрецедентную экономическую и военную поддержку Украины с "упреждающей дипломатией" и приложить все усилия по разработке реалистичных рамок для прекращения огня.

Демократы обеспокоены тем, что США отказались от регулярного диалога с Россией ради прекращения затяжного конфликта, который уже привел к гибели десятков тысяч человек и сделал беженцами 13 миллионов.

Администрация Байдена настаивает на том, что вопрос, вести ли переговоры с Россией и если да, то на каких условиях, всецело находится в компетенции Киева.

Многие демократы яростно раскритиковали письмо, после чего Джаяпал выступила с разъяснением позиции прогрессистов. Помимо прочего, она подчеркнула, что они по-прежнему поддерживают Украину на фоне "незаконного и возмутительного российского вторжения" и разделяют стремление Байдена гарантировать участие Киева в любых дискуссиях о будущем страны. При этом Джаяпал назвала дипломатию "важным инструментом, который может спасти жизни".

Некоторые эксперты по России полагают, что Москва готова вести переговоры лишь с США, такой же сверхдержавой. Поэтому, считают законодатели, надо воспользоваться этой возможностью, поскольку боевые действия становятся все более разрушительными. "Альтернатива дипломатии — затяжная война с катастрофическими и непостижимыми рисками", — подчеркнули они.

Либеральные демократы отмечают, что катастрофические последствия конфликта ощущаются все дальше от рубежей Украины — приводя в пример инфляцию на продукты и бензин в США и скачки цен на пшеницу, удобрения и топливо, уже создавшие глобальные перебои с продовольствием, не говоря уже об угрозе ядерного удара Москвы.

Письмо подписали столь известные и острые на язык либералы Конгресса как члены Палаты представителей Джейми Раскин (штат Мэриленд), Александрия Окасио-Кортес (Нью-Йорк), Кори Буш (Миссури), Ро Ханна (Калифорния) и Ильхан Омар (Миннесота).

Комментарии читателей:

NJ Get Real

Эта тема на удивление мало освещается в СМИ по сравнению с тем вниманием, что они уделили Маккарти и республиканцам.

Gulf Coast Cynic

СМИ надеются, что это пройдет само собой. Но это только начало. Этим ребятам не слабó сказать вслух то, о чем многие демократы только думают.

LPAL

Этих либералов, что, подсадили республиканцы, чтобы выставить демократов глупыми и оторванными от реальности радикалами? А ведь работает!

Каждый имеет право на мнение. Но для политиков важен момент. И в полушаге от промежуточных выборов момент крайне неудачный.

Sparkly Pink Unicorns

До конца промежуточных выборов левое крыло должно сидеть и помалкивать — ради самих же демократов. Будто мало других переговорных каналов между Россией и США!

RAKElm

Разве переговариваться с русскими не то же самое, что с республиканцами? То есть бессмысленно.

Danigo

А ведь закончить конфликт проще пареной репы: прекратите вооружать Украину и официально заявите Киеву, что никакого НАТО ему не светит, поскольку это будет нарушением принципа неделимой безопасности. Можно еще добавить: и слушайте, что говорят русские.

Gazebo Golashes

Спасибо, что изложил позицию Кремля.

Если Москва отступит, то Украина останется свободна, а Россия никуда не денется.

Если же Украина перестанет воевать, то и существовать перестанет .

Jacob H

Вот бы воспользоваться машиной времени и вспомнить, как Конгресс откликнулся на конфликт в Косово в 90-х...

WillieForPrez

Это другое, там нефти нет.

GulfCoastCynic

Может, все же лучше остановить конфликт, пока от Украины хоть что-то осталось? После чего преспокойно перейдем к следующему проекту: уничтожить Тайвань, тоже под видом "спасения".

PQ Rit

Одно дело, если бы Байден сыграл "на все" в Израиле. Но на Украине...

Thanks for the Fish

Если Украина падет, то как скоро русские объявятся на границе Эстонии или Молдавии? Путин же хочет возродить СССР.

Thegoldennetwork

Если деньги, разведданные и оружие на 90% поступают из Америки, то и Украиной заправляет Байден, а не Зеленский. Называйте уж вещи своими именами, ладно? А то у вас Украина — светоч демократии, а там оппозиционные партии и СМИ под запретом, а по городам бродят неонационацистские отряды в поисках мести (Буча?).

Вы небось обалдеете оттого, сколько бывших военных НАТО уже погибли на Украине. Зеленский привел свою страну к разрухе, но сам накопил на домик в Майами и еще один на юге Франции и имеет 800 миллионов долларов в голландском банке — так что с ним все будет в порядке.

Drumpfster fire

Я такого ждал от жалких трампистов, но это ни в какие ворота не лезет!

Esme McDonald

Эти тридцать просто купились на путинскую пропаганду. Стыд и позор.

Zardozinyoureyes

США вольны принудить Украину к любому урегулированию, какое только пожелают. Ведь оборона Украины целиком и полностью зависит от нашего лидерства и поставок оружия.

Но это не имеет значения. Эти малодушные ничтожества хотят кинуть и продать украинцев, но слишком трусливы, чтобы заявить об этом в открытую.

Spughie

Точно так же и Киссинджер в свое время заключил мир с Северным Вьетнамом, а Южный кинул под трамвай.

R

Это будущее Демократической партии.

Californians

Ну и как, скажите на милость, вы собрались победить страну с крупнейшим в мире ядерным арсеналом, а?